Посол при НАТО рассказал, когда ВСУ перейдут на стандарты Альянса
Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что ВСУ смогут перейти на стандарты Альянса до 2020 года.
Об этом он сказал журналистам в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Интерфакс-Украина".
По словам Пристайко, Украина уже выполнила четвертую часть необходимых стандартов.
"Есть, условно говоря, полторы-две сотни стандартов, которые, например, касаются того, чтобы пилоты могли переговариваться на одном языке, чтобы "свой"/"чужой" отличали, как разворачиваются войска, какие требования для пересечения границы и так далее. Таких стандартов мы примерно четвертую часть уже выполнили. Темп есть. Я думаю, что до 2020 года можно достичь (перехода ВСУ на стандарты НАТО - ИФ)", - сказал он.
Пристайко также считает, что референдум относительно вступления государства в НАТО является малоэффективным инструментом влияния на Альянс.
"Референдумы по такому сложному вопросу, как вопросы глобальной безопасности, - вещи малоэффективные... К большому сожалению, те, кто думают, что это является рычагом, и НАТО поймет и скажет "ok", - нет", - сказал посол.
По словам Пристайко, в НАТО знают, что большинство граждан в Украине хотят вступления страны в Альянс.
"НАТО также понимает, что часть этих мыслей подпитывается эмоционально, потому что Украина в состоянии войны, и они не понимают, что НАТО не собирается защищать сейчас. Люди хотят, чтобы их кто-то защитил, но это сейчас нереально", - добавил посол.
Пристайко также выразил мнение, что позиция Венгрии, заблокировавшей заседание комиссии Украина-НАТО 14-15 февраля, вряд ли изменится после выборов в этой стране.
По его словам, Украина старается найти компромисс, однако с венгерской стороны такого стремления нет.
"Мне кажется, что мы упрощаем, когда думаем, что пройдут выборы в Венгрии и тогда они отступят. Если венгерское общество настолько радикализовано, что Украина – это враг, которой ущемляет их язык и все остальное, и это приносит им голоса, то почему же от этого отказываться в будущем?".
По его словам, соседние страны будут довольны только тогда, когда Украина будет слабой, в случае же изменений - надо быть готовым к трению.