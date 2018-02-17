Посол при НАТО рассказал, когда ВСУ перейдут на стандарты Альянса

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Суббота, 17 февраля 2018, 14:48

Посол Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что ВСУ смогут перейти на стандарты Альянса до 2020 года.

Об этом он сказал журналистам в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Пристайко, Украина уже выполнила четвертую часть необходимых стандартов.

"Есть, условно говоря, полторы-две сотни стандартов, которые, например, касаются того, чтобы пилоты могли переговариваться на одном языке, чтобы "свой"/"чужой" отличали, как разворачиваются войска, какие требования для пересечения границы и так далее. Таких стандартов мы примерно четвертую часть уже выполнили. Темп есть. Я думаю, что до 2020 года можно достичь (перехода ВСУ на стандарты НАТО - ИФ)", - сказал он.

Пристайко также считает, что референдум относительно вступления государства в НАТО является малоэффективным инструментом влияния на Альянс.

"Референдумы по такому сложному вопросу, как вопросы глобальной безопасности, - вещи малоэффективные... К большому сожалению, те, кто думают, что это является рычагом, и НАТО поймет и скажет "ok", - нет", - сказал посол.

По словам Пристайко, в НАТО знают, что большинство граждан в Украине хотят вступления страны в Альянс.

"НАТО также понимает, что часть этих мыслей подпитывается эмоционально, потому что Украина в состоянии войны, и они не понимают, что НАТО не собирается защищать сейчас. Люди хотят, чтобы их кто-то защитил, но это сейчас нереально", - добавил посол.

Пристайко также выразил мнение, что позиция Венгрии, заблокировавшей заседание комиссии Украина-НАТО 14-15 февраля, вряд ли изменится после выборов в этой стране.

По его словам, Украина старается найти компромисс, однако с венгерской стороны такого стремления нет.

"Мне кажется, что мы упрощаем, когда думаем, что пройдут выборы в Венгрии и тогда они отступят. Если венгерское общество настолько радикализовано, что Украина – это враг, которой ущемляет их язык и все остальное, и это приносит им голоса, то почему же от этого отказываться в будущем?".

По его словам, соседние страны будут довольны только тогда, когда Украина будет слабой, в случае же изменений - надо быть готовым к трению.

Темы: НАТО
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