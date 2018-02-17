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Посол при НАТО розповів, коли ЗСУ перейдуть на стандарти Альянсу

Субота, 17 лютого 2018, 13:48

Посол України при НАТО Вадим Пристайко вважає, що ЗСУ зможуть перейти на стандарти Альянсу до 2020 року.

Про це він сказав журналістам у суботу на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Пристайка, Україна вже виконала близько чверті необхідних стандартів.

"Є, умовно кажучи, півтори-дві сотні стандартів, які, наприклад, стосуються того, щоб пілоти могли перемовлятися однією мовою, щоб "свій"/"чужий" відрізняли, як розгортаються війська, які вимоги для перетину кордону і так далі. Таких стандартів ми приблизно четверту частину вже виконали. Темп є. Я думаю, що до 2020 року можна досягти (переходу ЗСУ на стандарти НАТО - ІФ)", - сказав він.

Пристайко також вважає, що референдум щодо вступу держави до НАТО є малоефективним інструментом впливу на Альянс.

"Референдуми з такого складного питання, як питання глобальної безпеки, - речі малоефективні... На превеликий жаль, ті, хто вважає, що це є важелем, і НАТО зрозуміє і скаже "ok", - ні", - сказав посол.

За словами Пристайка, в НАТО знають, що більшість громадян в Україні хочуть вступу країни до Альянсу.

"НАТО також розуміє, що частина цих думок підживлюється емоційно, оскільки Україна в стані війни, і вони не розуміють, що НАТО не збирається захищати зараз. Люди хочуть, щоб їх хтось захистив, але це зараз нереально", - додав посол.

Пристайко також висловив думку, що позиція Угорщини, яка заблокувала засідання комісії Україна-НАТО 14-15 лютого, навряд чи зміниться після виборів у цій країні.

За його словами, Україна намагається знайти компроміс, проте з угорської сторони такого прагнення немає.

"Мені здається, що ми спрощуємо, коли думаємо, що пройдуть вибори в Угорщині і тоді вони відступлять. Якщо угорське суспільство настільки радикалізоване, що Україна - це ворог, який обмежує їхні мову та все інше, і це приносить їм голоси, то чому ж від цього відмовлятися в майбутньому?".

За його словами, сусідні країни будуть задоволені лише тоді, коли Україна буде слабкою, в разі ж змін - треба бути готовим до тертя.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТО
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