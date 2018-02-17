Посол при НАТО розповів, коли ЗСУ перейдуть на стандарти Альянсу
Посол України при НАТО Вадим Пристайко вважає, що ЗСУ зможуть перейти на стандарти Альянсу до 2020 року.
Про це він сказав журналістам у суботу на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає "Інтерфакс-Україна".
За словами Пристайка, Україна вже виконала близько чверті необхідних стандартів.
"Є, умовно кажучи, півтори-дві сотні стандартів, які, наприклад, стосуються того, щоб пілоти могли перемовлятися однією мовою, щоб "свій"/"чужий" відрізняли, як розгортаються війська, які вимоги для перетину кордону і так далі. Таких стандартів ми приблизно четверту частину вже виконали. Темп є. Я думаю, що до 2020 року можна досягти (переходу ЗСУ на стандарти НАТО - ІФ)", - сказав він.
Пристайко також вважає, що референдум щодо вступу держави до НАТО є малоефективним інструментом впливу на Альянс.
"Референдуми з такого складного питання, як питання глобальної безпеки, - речі малоефективні... На превеликий жаль, ті, хто вважає, що це є важелем, і НАТО зрозуміє і скаже "ok", - ні", - сказав посол.
За словами Пристайка, в НАТО знають, що більшість громадян в Україні хочуть вступу країни до Альянсу.
"НАТО також розуміє, що частина цих думок підживлюється емоційно, оскільки Україна в стані війни, і вони не розуміють, що НАТО не збирається захищати зараз. Люди хочуть, щоб їх хтось захистив, але це зараз нереально", - додав посол.
Пристайко також висловив думку, що позиція Угорщини, яка заблокувала засідання комісії Україна-НАТО 14-15 лютого, навряд чи зміниться після виборів у цій країні.
За його словами, Україна намагається знайти компроміс, проте з угорської сторони такого прагнення немає.
"Мені здається, що ми спрощуємо, коли думаємо, що пройдуть вибори в Угорщині і тоді вони відступлять. Якщо угорське суспільство настільки радикалізоване, що Україна - це ворог, який обмежує їхні мову та все інше, і це приносить їм голоси, то чому ж від цього відмовлятися в майбутньому?".
За його словами, сусідні країни будуть задоволені лише тоді, коли Україна буде слабкою, в разі ж змін - треба бути готовим до тертя.