Националисты ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве

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Суббота, 17 февраля 2018, 15:39

Активисты националистических организаций в субботу ворвались в здание представительства "Россотрудничества", Российского центра науки и культуры в Киеве на улице Борисоглебской, 2.

Как сообщается на странице организации С14 в Facebook, в акции участвовали также активисты "Правого сектора", "Традиции и порядка" и других националистических организаций.

Как видно из фото и видео, активисты растоптали, а затем сожгли российский флаг.

 

Они оставили надписи на стенах "Смерть России", "Долой ФСБ", "Долой агентуру", "Чемодан, вокзал, Россия", "Свободу Сенцову", а также названия своих организаций.

В помещение также приехал директор центра, российский дипломат Константин Воробьев.

На видео видно, что во время его словесной перепалки с активистами присутствовали правоохранители.

Как известно, в августе 2017 года Российский центр науки и культуры в Киеве заявил, что отправил около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург.

Позже центр сообщил, что из Киева в Великий Новгород прибыла группа молодых украинских художников.

Реагируя на это, глава СБУ Василий Грицак поручил сотрудникам службы разобраться с ситуацией по вывозу украинских школьников в РФ.

В то же время в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.

Темы: Росcия националисты
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