Националисты ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве
Активисты националистических организаций в субботу ворвались в здание представительства "Россотрудничества", Российского центра науки и культуры в Киеве на улице Борисоглебской, 2.
Как сообщается на странице организации С14 в Facebook, в акции участвовали также активисты "Правого сектора", "Традиции и порядка" и других националистических организаций.
Как видно из фото и видео, активисты растоптали, а затем сожгли российский флаг.
Они оставили надписи на стенах "Смерть России", "Долой ФСБ", "Долой агентуру", "Чемодан, вокзал, Россия", "Свободу Сенцову", а также названия своих организаций.
В помещение также приехал директор центра, российский дипломат Константин Воробьев.
На видео видно, что во время его словесной перепалки с активистами присутствовали правоохранители.
Как известно, в августе 2017 года Российский центр науки и культуры в Киеве заявил, что отправил около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург.
Позже центр сообщил, что из Киева в Великий Новгород прибыла группа молодых украинских художников.
Реагируя на это, глава СБУ Василий Грицак поручил сотрудникам службы разобраться с ситуацией по вывозу украинских школьников в РФ.
В то же время в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.