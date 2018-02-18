Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны ФРГ: Кибератаки - самая большая угроза для глобальной стабильности

Воскресенье, 18 февраля 2018, 01:55

Недавние кибератаки - NotPetya и WannaCry - показали, что личные и конфиденциальные данные стали целью дестабилизации компаний и правительств во всем мире.

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу CNBC.

"Я думаю, что киберугроза является самой опасной, потому что, о каких бы противниках мы не подумали - и даже если говорить об ИГ - то они используют киберпространство против нас", - подчеркнула министр.

По ее словам, в грядущем десятилетии государства будут больше озабочены безопасностью данных и противостоянием кибератакам.

Как известно, США обвинили Россию в организации атаки вируса NotPetya, который заразил правительственные и частные компьютеры в Украине прежде чем распространиться по всему миру.

Ранее сообщалось, что британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за направленную против Украины массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

В России категорически отвергают обвинения в причастности к кибератакам с использованием вируса NotPetya. 

Темы: Германияхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Германия
В Киев прибыл министр финансов Германии − впервые с начала войны
Шольц о встрече в Саудовской Аравии по Украине: Только начало
Премьер немецкой Саксонии против поставок ракет Taurus Украине
Последние новости
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
Все новости...
Реклама: