Минобороны ФРГ: Кибератаки - самая большая угроза для глобальной стабильности

Недавние кибератаки - NotPetya и WannaCry - показали, что личные и конфиденциальные данные стали целью дестабилизации компаний и правительств во всем мире.

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу CNBC.

"Я думаю, что киберугроза является самой опасной, потому что, о каких бы противниках мы не подумали - и даже если говорить об ИГ - то они используют киберпространство против нас", - подчеркнула министр.

По ее словам, в грядущем десятилетии государства будут больше озабочены безопасностью данных и противостоянием кибератакам.

Как известно, США обвинили Россию в организации атаки вируса NotPetya, который заразил правительственные и частные компьютеры в Украине прежде чем распространиться по всему миру.

Ранее сообщалось, что британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за направленную против Украины массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

В России категорически отвергают обвинения в причастности к кибератакам с использованием вируса NotPetya.