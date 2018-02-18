Міноборони ФРН: Кібератаки - найбільша загроза для глобальної стабільності

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Неділя, 18 лютого 2018, 02:55

Недавні кібератаки - NotPetya і WannaCry - показали, що особисті і конфіденційні дані стали метою дестабілізації компаній і урядів у всьому світі.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю телеканалу CNBC.

"Я думаю, що кіберзагроза є найнебезпечнішою, тому що, про яких би противників ми не подумали - і навіть якщо говорити про ІД - то вони використовують кіберпростір проти нас", - підкреслила міністр.

За її словами, у прийдешньому десятилітті держави будуть найбільше стурбовані безпекою даних і протистоянням кібератакам.

Як відомо, США звинуватили Росію в організації атаки вірусу NotPetya, який заразив урядові і приватні комп'ютери в Україні, перш ніж поширитися по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що британський МЗС офіційно поставив перед російською владою відповідальність за направлену проти України масовану кібератаку з використанням вірусу NotPetya, яким заразила в червні минулого року сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу.

В Росії категорично відкидають звинувачення в причетності до кібератак з використанням вірусу NotPetya.

Теми: Німеччина хакери
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