Найем: Полиция сработала профессионально, оцепление только около палаточного городка

Национальная полиция Украина и национальная гвардия сегодня во время массовых акций под Верховной Радой сработали профессионально.

Об этом написал народный депутат от БПП Мустафа Найем в facebook.

"Правительственный квартал пустует, оцепление осталось только в районе палаточного городка. И правильно было бы признать, что Національна поліція України и Національна гвардія сегодня сработали профессионально, не считая отдельных эксцессов, которые на таких акциях неизбежны", - написал он.

Сейчас митингующие остаются в палаточном городке, конфликтов нет.

По палаточному городкупрогуливаются Николай Катеринчук и Анатолий Гриценко

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.



Полиция Киева по согласованию со столичной прокуратурой открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Всего к медикам обратились четыре человека.

Как сообщалось, из-за попыток проверять митингующих вечером под зданием Верховной Рады начались беспорядки. Сейчас эмоции спали

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев на брифинге заявил, что полиция продолжит обеспечивать безопасность во время проведения массовых мероприятий и беспрепятственную работу Верховной Рады. Вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей.

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