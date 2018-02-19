В Минюсте разработали инструкцию по взысканию алиментов

Министерство юстиции разработало технологическую карту, по которой государственные исполнители будут выполнять судебное решение по взысканию задолженности по оплате алиментов.

Об этом сообщает юридический интернет-ресурс "Протокол".

"Карка четко прописывает порядок действий государственных исполнителей в повседневной работе по взысканию алиментов с должников", - рассказала заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

По ее словам, документ позволит исполнителям избежать ошибок и соблюдать права всех сторон в ходе взыскания задолженности по алиментам.

Отмечается, что технологическая карта подробно описывает процессы и действия исполнителей на разных стадиях, в частности, в начале принудительного исполнения, при обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника и прочее.

Кроме этого, в карте описываются действия исполнителя в случае окончания срока, предусмотренного законом для взыскания алиментов.

Ранее сообщалось, что в Киевской и Запорожской областях начали действовать первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Как известно, Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.