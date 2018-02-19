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Суд отпустил стрелка, ранившего полицейского под судом над Трухановым

Понедельник, 19 февраля 2018, 10:25

Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста человека, стрелявшего в полицейского во время столкновений под Соломенским судом где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщил министр Министерства внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"Судья Шевченковского суда отпустил из-под ареста человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, в то время, когда он охранял суд от вторжения туда радикалов", - написал он.

"Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением. Это безобразное решение, обязывает меня, как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования", - заявил министр.

Аваков потребовал, чтобы Высшая рада правосудия немедленно отреагировала на действия судьи, принявшего решение отпустить стрелявшего в полицейского.

А также, чтобы прокуратура и апелляционный суд вынести "справедливое решение" по факту нанесения огнестрельного ранения сотруднику полицию.

Ранее нардеп Егор Соболев сообщал, что судья Виктория Светлицкая отпустила Александра Федорченко, с позывным "Брест", которого подозревают в ранении полицейского, на поруки Соболева, Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

Депутат утверждает, что Федорченко не стрелял в полицейского, а "выстрелил в асфальт, когда его начали бить спецназовцы".

Ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство из-за ранения полицейского у Соломенского райсуда в столице.

Как известно, в четверг суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, отпустив его на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестоватьТруханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.

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Сообщалось, что 15 февраля под Соломенским судом в Киеве, где выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханова, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.

Также сообщалось, что мужчина, который ранил полицейского, служил в батальоне "Донбасс" и получил оружие в качестве награды от МВД.

Там собрались около 20 представителей "Национальных дружин".

Как известно, ранее координатор "гражданский сектор Евромайдана" Олег Слабоспицкий заявил, что в помещении суда присутствуют "титушки" в черном.

13 февраля в НАБУ подтвердили объявления подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 миллионов гривен.

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Украинская правда
Темы: АваковМВДполициясуд
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