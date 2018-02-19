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В Раду поступило представление на Бакулина от Луценко. Более 90 страниц

Понедельник, 19 февраля 2018, 16:54
В Раду поступило представление на Бакулина от Луценко. Более 90 страниц

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что получил документы о снятии неприкосновенности с нардепа Евгения Бакулина.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Только получил от Генерального прокурора Украины представление о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулин, члена депутатской фракции" Оппозиционный блок "", - сообщил Парубий.

"Безотлагательно передал документы на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента. Моя позиция неизменна - никто из народных депутатов Украины не имеет права прятаться за неприкосновенностью", - добавил он.

Глава Верховной Рады отметил, что если народный депутат не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений - пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде.

На фото документа, обнародованном Парубием значится, что Генпрокуратура направила в ВР представление на снятие неприкосновенности с Бакулина на 91 странице.

 

Ранее сообщалось, что Генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на задержание народного депутата от "Оппоблоку" Евгения Бакулина.

Как известно, о том, что ГПУ будет просить Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности Бакулина, Луценко заявил 2 февраля.

Тогда он объяснял, что будет ходатайствовать о "снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте".

Он добавил, что представление будет касаться просьбы на привлечение Бакулина к ответственности по статьям 255 (создание организованной преступной группировки), 191 (хищение государственных средств) и другим статьям.

Луценко также отмечал, что Бакулин является нардепом, но территорию Украины давно не посещал.

Как известно, Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

По данным "Украинской правды", в деле о "преступной организации Януковича"во главе с Сергеем Курченко, которое позволило осуществить спецконфискацию 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента, есть 9 эпизодов.

Среди них – незаконное завладение сжиженным газом ПАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укранафта" на общую сумму 2,196 млрд грн, и "вышки Бойко" с незаконным завладением средствами ПАО "Нафтогаз Украины" на общую сумму 4,966 млрд грн.

27 января 2017 года Приморский райсуд Одессы наложил арест на четыре самоподъемные буровые установки ПАО "Черноморнефтегаз", захваченные Россией в результате аннексии Крыма.

В декабре 2017 года Луценко сообщил, что "следствие по так называемым "вышкам Бойко" доходит до предъявления материалов на снятие депутатской неприкосновенности".

Генпрокуратура возбудила ряд уголовных производств в отношении людей из окружения экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию в 2014 году.

Украинская правда

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Темы: ПарубийВерховная РадаЛуценкоГенпрокуратураБакулин
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