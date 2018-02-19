У Раду надійшло подання на Бакуліна від Луценка. Більше 90 сторінок

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що отримав документи про зняття недоторканності з нардепа Євгена Бакуліна.

Про це він повідомив у Facebook.

"Щойно отримав від Генерального прокурора України подання щодо надання згоди Парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича, члена депутатської фракції "Опозиційний блок"", - повідомив Парубій.

"Невідкладно передав документи на розгляд Комітету Верховної Ради з питань Регламенту. Моя позиція незмінна – ніхто з народних депутатів України не має права ховатися за недоторканністю", - додав він.

Голова Верховної ради зазначив, що якщо народний депутат не винен у вчиненні інкримінованих йому злочинів – нехай доводить свою правоту, як і решта громадян, у суді.

На фото документу, оприлюдненому Парубієм значиться, що Генпрокуратура направила до ВР подання на зняття недоторканності з Бакуліна на 91 сторінці.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на затримання народного депутата від "Опоблоку" Євгена Бакуліна.

Як відомо, про те, що ГПУ проситиме Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна, Луценко заявив 2 лютого. Тоді він пояснював, що клопотатиме про "зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт".

Луценко додав, що подання стосуватиметься прохання дати дозвіл на притягнення Бакуліна до відповідальності за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та іншими статтями у справі про так звані вишки Бойка.

Луценко також відзначав, що Бакулін є нардепом, але територію України давно не відвідував.

Бакулін у 2007 році, а також із 2010 по 2014 роки обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

За даними "Української правди", у справі про "злочинну організацію Януковича" на чолі з Сергієм Курченком, яка дозволила здійснити спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення екс-президента, є 9 епізодів.

Серед них – і незаконне заволодіння скрапленим газом ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укранафта" на загальну суму 2,196 млрд грн, і "вишки Бойка" з незаконним заволодіння коштами ПАТ "Нафтогаз України" на загальну суму 4,966 млрд грн.

27 січня 2017 року Приморський райсуд Одеси наклав арешт на чотири самопідйомні бурові установки ПАТ "Чорноморнафтогаз", захоплені Росією в результаті анексії Криму.

У грудні 2017 року Луценко повідомив, що "слідство у так званих "вишках Бойка" доходить до пред'явлення матеріалів на зняття депутатської недоторканності".

Генпрокуратура порушила низку кримінальних проваджень щодо людей із оточення екс-президента Віктора Януковича, який утік до Росії 2014 року.