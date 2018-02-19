Суд объяснил, почему отпустил стрелявшего в полицейского

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Понедельник, 19 февраля 2018, 19:01

Шевченковский райсуд Киева объясняет, что отпустил на поруки Александра Федорченко с позывным "Брест", которого подозревают в ранении полицейского, учитывая его личные данные.

Мотивы принятого решения обоснованно в комментарии суда, обнародованном 19 февраля.

"При принятии указанного решения, следственным судьей учтены данные о личности подозреваемого Федорченко А.Н., его социальный статус, наличие у него крепких социальных связей, а также его репутацию защитника национальных интересов государства", - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что Федорченко получил положительную характеристику от председателя правления ОО "Гражданский Корпус Добровольческих батальонов" и характеристику депутата Ирпенского городского совета VII созыва, которые назвали подозреваемого как патриотического, ответственного и честного человека.

Кроме этого следственный судья пришел к выводу, что заявления народных депутатов Семенченко С.И., Парасюка В.З., Соболева Е.В., Костенко П.П. о взятии под личное поручительство подозреваемого Федорченко А.Н. заслуживают доверия.

По мнению следственного судьи, меру пресечения в виде личного поручительства будет действенным и обеспечит выполнение подозреваемым своих процессуальных обязанностей.

"Учитывая указанное мера пресечения в виде содержания под стражей будет слишком строгой и неоправданной, поскольку не соответствует степени рисков в уголовном производстве, которые приведены в ходатайстве следователя", - отмечают в суде.

Кроме того, отмечается, что Федорченко имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, неоднократно получил ранения, связанные с исполнением обязанностей военной службы.

Он награжден памятным нагрудным знаком "Илловайск-2014", нагрудным знаком "За доблестную службу", медалью "Защитнику отечества".

"Просим обратить внимание, что несогласие с судебным решением может быть решено только законно, а именно путем пересмотра такого решения соответствующим судом", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 15 февраля под Соломенским судом в Киеве, где избрали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил полицейский.

Также сообщалось, что мужчина, который ранил полицейского, служил в батальоне "Донбасс" и получил оружие в качестве награды от МВД.

19 февраля Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста стрелявшего в полицейского во время столкновений под Соломенским судом.

Комментируя это решение суда министр внутренних дел Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Национальной полиции и Национальной гвардии.

Украинская правда
Темы: суд
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