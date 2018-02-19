Суд пояснив, чому відпустив чоловіка, який стріляв у поліцейського

Шевченківський райсуд Києва пояснює, що відпустив на поруки Олександра Федорченка з позивним "Брест", якого підозрюють у пораненні поліцейського, зважаючи на його особисті дані.

Мотиви прийнятого рішення обгрунтовано в коментарі суду, оприлюдненому 19 лютого.

"При ухваленні зазначеного рішення, слідчим суддею враховано дані про особу підозрюваного Федорченка О.М., його соціальний статус, наявність у нього міцних соціальних зв'язків, а також його репутацію захисника національних інтересів держави", – йдеться в повідомленні

Зокрема відзначається, що Федорченко отримав позитивну характеристику від голови правління ГО "Цивільний Корпус Добровольчих Батальйонів" та характеристику депутата Ірпінської міської ради VII скликання, які зображують підозрюваного як патріотичну, відповідальну та чесну людину.

Крім цього слідчий суддя прийшов до висновку, що заяви народних депутатів Семенченка С.І., Парасюка В.З., Соболєва Є.В., Костенка П.П. про взяття під особисту поруку підозрюваного Федорченка О.М. заслуговують на довіру.

На переконання слідчого судді, запобіжний захід у вигляді особистої поруки буде дієвим та забезпечить виконання підозрюваним своїх процесуальних обов'язків.

"З огляду на зазначене запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є занадто суворим та невиправданим, оскільки не відповідає ступеню ризиків у кримінальному провадженні, які приведені у клопотанні слідчого", – наголошують у суді.

Крім того, зазначається, що Федорченко має на утриманні двох неповнолітніх дітей, неодноразово отримав поранення, пов’язані із виконанням обов’язків військової служби.

Він нагороджений памʼятним нагрудним знаком "Ілловайськ-2014", нагрудним знаком "За доблесну службу", медаллю "Захиснику вітчизни".

"Просимо звернути увагу, що незгода із судовим рішенням може бути вирішена лише у законний спосіб, а саме шляхом перегляду такого рішення відповідним судом", – наголошено в повідомленні.

Як повідомлялося, 15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Також повідомлялося, що чоловік, який поранив поліцейського, служив у батальоні "Донбас" та отримав зброю у якості нагороди від МВС.

19 лютого Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського під час зіткнень під Солом'янським судом.

Коментуючи це рішення суду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Національної поліції та Національної гвардії.