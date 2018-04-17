Проверка связей Тимошенко и Каддафи продолжается

Национальное антикоррупционное бюро еще проверяет информацию о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко 2010 ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал в интервью "Укринформу".

"НАБУ начало аналитическую проверку возможного получения в 2010 году тогдашним премьером 4 миллионов евро от бывшего ливийского диктатора, а также дальнейшего использования этих средств для финансирования президентской избирательной кампании", – отметил он.

"Сейчас еще рано о чем-то говорить. Проверка продолжается", – заявил Сытник.

При этом вопрос, направили ли в правоохранительные органы Ливии запросы на получение информации от членов семьи Каддафи относительно возможного финансирования им Тимошенко, директор НАБУ оставил без ответа.

В феврале издание Asharq Al Awsat, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, писало, что режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи якобы финансировал президентские кампании в Украине, Франции и США. В частности, он якобы выделил 4 млн евро на президентскую кампанию Юлии Тимошенко 2010 года.

Якобы помощник из окружения сына Каддафи рассказал на условиях анонимности, что лично передал средства Тимошенко, которая тогда была премьер-министром, для чего прилетел в Киев частным самолетом.

В пресс-службе партии "Батькивщина" эту информацию опровергли.

Однако НАБУ начало проверку сообщений о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко Муаммаром Каддафи.

Первый тур президентских выборов 2010 года состоялся 17 января, второй – 7 февраля, и Юлия Тимошенко тогда проиграла Виктору Януковичу.