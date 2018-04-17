Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Проверка связей Тимошенко и Каддафи продолжается

Вторник, 17 апреля 2018, 15:53

Национальное антикоррупционное бюро еще проверяет информацию о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко 2010 ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал в интервью "Укринформу".

"НАБУ начало аналитическую проверку возможного получения в 2010 году тогдашним премьером 4 миллионов евро от бывшего ливийского диктатора, а также дальнейшего использования этих средств для финансирования президентской избирательной кампании", – отметил он.

"Сейчас еще рано о чем-то говорить. Проверка продолжается", – заявил Сытник.

При этом вопрос, направили ли в правоохранительные органы Ливии запросы на получение информации от членов семьи Каддафи относительно возможного финансирования им Тимошенко, директор НАБУ оставил без ответа.

В феврале издание Asharq Al Awsat, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, писало, что режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи якобы финансировал президентские кампании в Украине, Франции и США. В частности, он якобы выделил 4 млн евро на президентскую кампанию Юлии Тимошенко 2010 года.

Якобы помощник из окружения сына Каддафи рассказал на условиях анонимности, что лично передал средства Тимошенко, которая тогда была премьер-министром, для чего прилетел в Киев частным самолетом.

В пресс-службе партии "Батькивщина" эту информацию опровергли.

Однако НАБУ начало проверку сообщений о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко Муаммаром Каддафи.

Первый тур президентских выборов 2010 года состоялся 17 января, второй – 7 февраля, и Юлия Тимошенко тогда проиграла Виктору Януковичу.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенковиборыКаддафиСытникНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Тимошенко
Украина и ее "если бы"
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Лидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: