В МИД России назвали условия возвращения офицеров в СЦКК

Российская сторона требует мандат с гарантиями и правами для своих военнослужащих.

Об этом в интервью "ТАСС" заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены нормальные, гарантированные условия для работы и пребывания наших военных в СЦКК. Таких условий не было создано, несмотря на четыре ноты, направленные российской стороной по дипломатическим каналам", - подчеркнул Карасин.

"Совместный центр должен иметь мандат, прописанную и утвержденную процедуру оформления документов и порядок их действий. Одним словом, документ, который много бы определял и гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре", - добавил он.

"Мы считаем необходимым, чтобы в этом центре были представлены Донецк и Луганск. Это также важное условие. Думаю, мы вправе требовать, чтобы были созданы нормальные цивилизованные условия для пребывания наших представителей", - отметили в российском МИД.

Ранее в России заявили, что для возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации Украине нужно "прекратить провокации" в отношении российских военных.

Как известно, 14 декабря наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с сообщением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил из СЦКК.

19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.

Звучали предположения, что это свидетельствует о намерении России усугубить вооруженный конфликт. В частности, обострение на Донбассе не исключал спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер.

Вернуть своих офицеров в СЦКК Россию призвали во Франции, Германии и Польше.