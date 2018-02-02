Чемпион РФ в дуэльной стрельбе был снайпером на Донбассе – СБУ

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Пятница, 2 февраля 2018, 11:14

Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

Правоохранители установили, что Заличев проходил службу снайпером в подразделении спецслужб РФ под названием "частная военная компания "Вагнер".

"Участие гражданина РФ Заличева в деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины является уголовным преступлением в соответствии с законодательством Украины, РФ, а также в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников", - говорится в сообщении. 

 
Фото Елены Гитлянской с Facebook
 
Фото Елены Гитлянской с Facebook

Отмечается, что СБУ принимает меры для привлечения Заличева к уголовной ответственности.

СБУ также просит министра молодежи и спорта Украины донести информацию об участии чемпиона России в террористической деятельности на Востоке Украины до соответствующих спортивных федераций стран-партнеров.

Как известно, ранее СБУ заявила, что группа Вагнера причастна к катастрофе Ил-76 на Донбассе в 2014 году, в которой погибли 49 украинских военнослужащих. 

Темы: Росcия Донбасс СБУ
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