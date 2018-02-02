Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Тернополе бандеровский флаг будут поднимать вместе с государственным

Пятница, 2 февраля 2018, 15:11

Во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях Тернополя одновременно с сине-желтым флагом будут поднимать революционный красно-черный флаг ОУН.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

Отмечается, что такое решение было принято по инициативе городского головы Сергея Надала на сессии Тернопольского городского совета, 2 февраля, как ответ на принятый польским парламентом закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".

"Тернополь всегда имел прекрасные партнерские отношения с польскими городами. Тесно сотрудничают между собой образовательные, лечебные, спортивные и культурные учреждения наших городов. И именно благодаря совместным проектам мы показываем дружбу между нашими странами и городами, - сказал Надал.

"Убежден, что ни одно политическое решение не может переписать героические страницы нашей истории. Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим Героям и их вклад в борьбу за независимость Украины", - добавил он.

По словам Надала, несмотря на принятие указанного закона, Польша, как и раньше, останется партнером Тернополя.

Ранее сообщалось, что Львовский облсовет на заседании 30 января утвердили порядок использования революционного красно-черного флага ОУН на Львовщине.

Как известно , что Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Также сообщалось, что Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.

В связи с этим МИД Украины выразил обеспокоенность, заявив, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

МИД Израиля также вызвало заместителя посла Польши в Тель-Авиве для объяснений в связи с изменениями в закон об Институте национальной памяти.

Президент Петр Порошенко заявил, что принятый польским парламентом закон о запрете так называемой "бандеровской идеологии" не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТернопольБандераПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Тернополь
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета на взятке
Последние новости
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: