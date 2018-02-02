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Украина и МВФ работают над новыми ценами на газ – Гройсман

Пятница, 2 февраля 2018, 15:36
Украина и МВФ работают над новыми ценами на газ – Гройсман
telegraf.com.ua

Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу премьер-министр Владимир Гройсман.

"Действительно есть, и об этом заявил представитель Международного валютного фонда в Украине, вопрос о том, чтобы выровнять коммерческую цену и цену на газ для населения в Украине. И мы сейчас работаем с МВФ", - заявил он.

Глава правительства рассказал, что во время этого сотрудничества украинская сторона придерживается своего собственного мнения и не соглашается с некоторыми предложениями фонда.

"Я считаю, что должно быть справедливое формирования цены в стране, и понятно, что надо так построить, чтобы не возникало никаких коррупционных проявлений", - отметил он.

Премьер признал, что разница между коммерческой и бытовой ценами на газ - плохое явление, поскольку создает предпосылки для манипуляций.

Также он подчеркнул, что в текущем отопительном сезоне тариф на газ для населения повышаться не будет.

"Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом вам говорил, и я сдержу свое слово", - пообещал Гройсман.

При этом он отметил, что в Украине нужно создать систему защиты населения от возможного подорожания голубого топлива.

Как известно, в Международном валютном фонде заявили, что одним из условий пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша Украине является доведение цен на газ до рыночного уровня.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: газценыМВФГройсман
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