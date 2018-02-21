США призвали РФ прекратить поддержку Асада из-за его зверства в Восточной Гуте

2679 просмотров
Среда, 21 февраля 2018, 03:48

Официальный Вашингтон выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что силы Асада истребляют мирное население в Восточной Гуте и призвал Россию прекратить любую поддержку кровавого режима.

С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Государственного департамента США Гезер Науерт, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены эскалацией насилия в пригороде Дамаска - Восточная Гута", - заявила Науерт.

Она призвала все стороны соблюдать безусловную деэскалацию насилия.

"Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников. Они несут ответственность за нападения и обострение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте", - подчеркнула представитель Госдепа.

Науерт заметила, что воздушные удары сил режима Асада и его союзников наносятся непосредственно по гражданской инфраструктуре, в том числе по больницам.

"За последние 48 часов погибли более сотни гражданских лиц", - отметила она.

Однако, по ее словам, стремительно растет число людей, нуждающихся в немедленной эвакуации и медицинской помощи. По предварительным оценкам, таких людей насчитывается уже более тысячи.

"Тактика режима Асада по осаде и морению голодом создает гуманитарную катастрофу", - отметила Науерт.

По ее словам, Соединенные Штаты поддерживают требование ООН относительно длительного прекращения огня, чтобы дать доступ гуманитарной помощи, а также проведения срочной медицинской эвакуации мирных жителей Восточной Гуты.

"Прекращение огня должно начаться уже сейчас, и всем, кто нуждается в немедленной помощи, нужно дать немедленную возможность эвакуироваться", - заявила официальный представитель Государственного департамента США.

Как сообщалось, по данным правозащитной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), в Восточной Гуте правительственные силы Сирии в течение 48 часов убили 250 человек.

Темы: Сирия Росcия США
powered by lun.ua
По теме
SOHR: В Сирии за последние 48 часов правительственные войска убили 250 человек 21 февраля 2018, 00:35
Путин на совещании обсудил разговор Лаврова и Климкина 20 февраля 2018, 16:39
В сентябре 2017 года в Сирии погибло 54 бойца ЧВК из России – ВВС 19 февраля 2018, 15:25
Все новости
Главные новости
Хроника 21 февраля. Прощание с героями Небесной Сотни и Януковича – в отставку
Президент "Roshen" о Приднестровье: Торгуем, конечно, и не только мы
Сутки в АТО: Боевики применяют артиллерию, есть потери
Матиос озвучил статистику самоубийств среди военнослужащих
Все новости

Ученые из США впервые вырастили эмбрион овцы с клетками человека. Зачем?

Уборка такая же вредная для женских легких, как курение - ученые