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США призвали РФ прекратить поддержку Асада из-за его зверства в Восточной Гуте

Среда, 21 февраля 2018, 02:48

Официальный Вашингтон выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что силы Асада истребляют мирное население в Восточной Гуте и призвал Россию прекратить любую поддержку кровавого режима.

С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Государственного департамента США Гезер Науерт, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены эскалацией насилия в пригороде Дамаска - Восточная Гута", - заявила Науерт.

Она призвала все стороны соблюдать безусловную деэскалацию насилия.

"Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников. Они несут ответственность за нападения и обострение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте", - подчеркнула представитель Госдепа.

Науерт заметила, что воздушные удары сил режима Асада и его союзников наносятся непосредственно по гражданской инфраструктуре, в том числе по больницам.

"За последние 48 часов погибли более сотни гражданских лиц", - отметила она.

Однако, по ее словам, стремительно растет число людей, нуждающихся в немедленной эвакуации и медицинской помощи. По предварительным оценкам, таких людей насчитывается уже более тысячи.

"Тактика режима Асада по осаде и морению голодом создает гуманитарную катастрофу", - отметила Науерт.

По ее словам, Соединенные Штаты поддерживают требование ООН относительно длительного прекращения огня, чтобы дать доступ гуманитарной помощи, а также проведения срочной медицинской эвакуации мирных жителей Восточной Гуты.

"Прекращение огня должно начаться уже сейчас, и всем, кто нуждается в немедленной помощи, нужно дать немедленную возможность эвакуироваться", - заявила официальный представитель Государственного департамента США.

Как сообщалось, по данным правозащитной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), в Восточной Гуте правительственные силы Сирии в течение 48 часов убили 250 человек.

Темы: СирияРосcияСША
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