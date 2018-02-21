КНДР отменила запланированную встречу с вице-президентом США Пенсом

Вице-президент США Майк Пенс должен был встретиться с северокорейскими чиновниками, в том числе с сестрой Ким Чен Ына во время Олимпийских игр в Южной Корее, но в последний момент КНДР отменила встречу.

Об этом сообщил представитель Пенса Ник Эйерс, пишет Reuters.

Пенс собирался встретиться с младшей сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына и номинальным главой государства Ким Ён Намом, но северокорейцы отменили встречу 10 февраля за два часа до того, как она должна была начаться.

После того, как Пенс осудил нарушения прав человека в Северной Корее и объявил о планах новых экономических санкций, "они ушли от встречи или, возможно, никогда не были искренними в намерении вести переговоры", - сказал Эйерс.

"Эта администрация будет стоять на пути желания Кима отбелить свой кровавый режим с хорошими фото на Олимпиаде", - говорится в заявлении.

"Президент принял решение, что, если они захотят поговорить, мы доставим наше бескомпромиссное сообщение. Если они попросят о встрече, мы встретимся. Он также дал понять, что до тех пор, пока они не согласятся на полную денуклеаризацию, мы не собираемся менять ни одну из наших позиций или идти на сделки", - сказал Эйерс.

Также Ким Чен Ын, через свою сестру, пригласил президента Южной Кореи Мун Чже Ина в Пхеньян начать переговоры. Мун Чже Ин ответил, что обе Кореи должны попытаться создать условия, при которых такой визит мог бы быть возможным.

Признаки оттепели между Севером и Югом вызвали предположения, что это может привести к прямым переговорам между Вашингтоном и Пхеньяном.

Северная Корея воздержалась от проведения любых испытаний оружия с конца ноября, когда она запустила свою самую большую межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США готовы провести переговоры с КНДР.

Как сообщалось, США готовятся объявить "самые жесткие и агрессивные" экономические санкции против Северной Кореи в ближайшие дни.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.