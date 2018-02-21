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Суд ЕС снял текущие санкции с Сергея Клюева

Среда, 21 февраля 2018, 11:09
Суд ЕС снял текущие санкции с Сергея Клюева

Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Суда ЕС.

За последние годы Суд Европейского Союза неоднократно принимал решения об отмене санкционных ограничений, введенных против бывших чиновников. Однако это решение стало первым, когда под сомнение поставлены ныне действующие санкции.

Более того, обнародованное 21 февраля решение ставит под угрозу продление санкций против других должностных лиц, чью вину Украина так и не смогла доказать.

Решение вынесено по жалобе, поданной Клюевым еще в 2015 году – она ​​касалась волны санкций, которая действовала до марта 2016 года. Между тем, при рассмотрении жалобы к ней добавили документы из новых санкционных волн, в том числе последней, введенной в марте 2017 года. Основания санкционных ограничений за это время не изменились – народный депутат Сергей Клюев, брат экс-главы администрации президента Андрея Клюева, находился под экономическими ограничениями (замораживание активов в ЕС) в связи с представлением Киева о "злоупотреблении публичными средствами".

В своем решении Суд отметил, что ограничительные меры могут быть введены только в отношении тех должностных лиц, которые "идентифицированы как ответственные" за незаконное присвоение средств государства. Суд ЕС считает, что Совет Европейского Союза, налагая санкции, должен был проверить, насколько обоснованны обвинения в адрес конкретного лица.

В данном случае, по мнению судей, есть основания для "сомнений в адекватности доказательств", которые украинская власть передала Евросоюзу. При этом Совет ЕС не принял во внимание аргументы господина Клюева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судЕСКлюев
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