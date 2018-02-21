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В суде по госизмене Януковича заставили раздеваться женщин: искали надписи

Среда, 21 февраля 2018, 12:00
В суде по госизмене Януковича заставили раздеваться женщин: искали надписи

Правоохранители проводили дополнительный досмотр женщин при входе в Оболонский районный суд Киева на заседание по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича 21 февраля.

Об этом сообщают "Українські новини".

Около 11:00 правоохранители, которые обеспечивают соблюдение правопорядка в Оболонском райсуде, ввели дополнительные меры безопасности.

В частности они обязывали женщин, приходящих на 5 этаж, где находится зал заседаний №15 и рассматривается упомянутое дело, пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

Факт осмотра на предмет одежды подтверждает также журналистка программы "Схемы" Валерия Егошина.

Также агентство сообщает, что сотрудники Управления государственной охраны во время прохождения контроля в суде задержали активистку общественного движения Femen.

В свою очередь в столичной полиции "Украинской правде" отметили, что активистку Femen не задерживали, а пригласили для установления личности и профилактической беседы.

"На входе в суд ее, как и всех других, проверяли. В результате ее пригласили в отделение полиции, чтобы установить анкетные данные. Там с ней проводят профилактическую беседу", - рассказала представитель отдела коммуникации полиции Киева Оксана Лищук.

По ее словам указаны меры безопасности проводились "в целях профилактики, чтобы не допустить провокаций".

Как сообщалось, в среду в Оболонском райсуде планировался допрос президента Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе главы государства в режиме видеоконференции.

Как известно, в феврале 2018 года активистка Femen атаковала обнаженным телом президента Украины Петра Порошенко во время его визита на Венский бал в Австрии.

Валентина Романенко, УП
Темы: Януковичсуд
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