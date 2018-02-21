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Порошенко будет свидетельствовать в суде через видеосвязь

Среда, 21 февраля 2018, 09:52
Порошенко будет свидетельствовать в суде через видеосвязь

Суд разрешил допросить президента Петра Порошенко с помощью видеоконференции.

Такое решение озвучил председательствующий судья Владислав Девятко.

Он отметил, что сторона обвинения предоставила достаточные доказательства того, чтобы позволить свидетелю Порошенко свидетельствовать дистанционно в режиме видеоконференции.

Поэтому, по его словам, суд принял решение удовлетворить ходатайство стороны обвинения.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко добавил, что у президента 21 февраля назначены международные встречи и телефонные переговоры, потому предупредил суд о возможных перерывах во время допроса, для обеспечения полноценной работы президента.

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что не согласен на перерывы и обратился в суд с просьбой перенести допрос Порошенко.

Он отметил, что у стороны защиты есть более 200 вопросов к действующему президенту, который она не успеет поставить, если будут перерывы в полуторачасовом допросе свидетеля.

Судья Девятко заверил, что у стороны защиты будет вдвое больше времени для допроса президента, чем у прокуроров, поэтому у адвокатов будет возможность задать Порошенко все указанные вопросы.

Суд пошел на 15-минутный перерыв для организации видеоконференции из Администрации президента.

Ранее сообщалось, что прокуроры подали в Оболонский райсуд Киева ходатайство о допросе президента Петра Порошенко в качестве свидетеля в режиме видеоконференции из здания Администрации главы государства.

Ранее сообщалось, что утром 21 февраля здание Оболонского райсуда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, находится под усиленной охраной.

Как известно, 18 февраля президент Порошенко заявил, что примет участие в судебном процессе по Януковичу.

Яна Миланова, УП

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