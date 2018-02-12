Порошенко уволил Романова с должности председателя Укроборонпрома

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Понедельник, 12 февраля 2018, 22:54

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора ГП "Укроборонпром".

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

"Освободить РОМАНОВА Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в указе №26 / 2018 на официальном сайте президента.

Как известно, генеральный директор ГП "Укроборонпром" Роман Романов сообщил, что ушел в отставку.

Ранее Гройсман инициировал отставку руководителя ГП "Укроборонпром" Романа Романова из-за задолженности по выплате заработной платы сотрудникам.

В "Укроборонпроме" заявили, что задолженность по заработной плате на "Николаевском судостроительном заводе" образовалась из-за того, что завод три года не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера "Украина".

В отношении "Укроборонпрома" и его дочерних предприятий открыто ряд дел.

Кроме того, НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома" на 39 млн долларов на поставку запчастей для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.

Украинская правда
Темы: Порошенко Укроборонпром увольнение
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