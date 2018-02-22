Адвокаты Януковича хотят допросить Азарова, Ильина и других с РФ и Крыма

Защитники экс-президента Виктора Януковича попросили суд направить в Россию повестки для вызова на допрос Николая Азарова, Виталия Захарченко и других экс-чиновников, которые сбежали из Украины.

Об этом они заявили в зале Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Януковича.

Так, адвокаты попросили суд вызвать для допроса экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-главу Администрации президента и экс-секретаря СНБО Андрея Клюева, бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко, экс-главу СБУ Александра Якименко, бывшего командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего Военно-морских сил Украины и экс-начальник Генерального - штаба ВСУ Юрия Ильина, бывшего начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константина Кобзаря и экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого,

Защитники отметили, что большинство этих свидетелей проживают на территории России и попросили направить им повестки с помощью международных правоохранительных органов.

"Как было ранее сообщено данные свидетели проживают на территории Российской Федерации.Согласно законодательству, если человек, который вызывается, живет за границей, то повестка отправляется с помощью международных правоохранительных органов. Сейчас необходим запрос по поручению о международной правовой помощи", - сказал один из адвокатов Януковича.

Защитники сообщили, что адреса указанных лиц будут предоставлены суду при условии неразглашения этой информации.

Прокуроры отметили, что даже если свидетели проживают на территории РФ, то обязанность обеспечить их явку принадлежит адвокатам.

Они также добавили, что защитники должны объяснить, почему их свидетели не могут прибыть в Украину, на что адвокат Виталий Сердюк заявил, что причина в их "политическом преследовании" в Украине.

Он отметил, что не может заставить указанных свидетелей прибыть в Украину и свидетельствовать в суде, особенно, если для этого нет вызова суда.

Председательствующий судья Владислав Девятко ответил, что адвокат подает искаженную информацию, поскольку с момента согласования свидетелей на предыдущих заседаниях защитники не обратились в суд для того, чтобы получить все необходимые повестки.

Он добавил, что адвокаты могут получить их в любое время. Но для этого необходимо представить документы, в частности, точные адреса места жительства указанных лиц и подтверждение, что они действительно там проживают.

Судья оставил это ходатайство открытым до предоставления необходимых доказательств и запросов.

Также защитники попросили суд обеспечить допрос Ильина, Лебедева и еще трех свидетелей, которые живут в аннексированном Крыму, в режиме видеоконференции.

При этом они отметили, что для этого в Крым необходимо направить судебного распорядителя, который будет рядом со свидетелями в момент допроса.

Судья Девятко уточнил, где именно должно произойти допрос, на что адвокаты ответили, что пока не располагают информацией об этом, поскольку указанные свидетели проживают в разных городах и пообещали предоставить эту информацию позже.

Суд отложил рассмотрение ходатайства о видеоконференции с ними, до выяснения всех деталей возможного допроса.

Кроме того сторона защиты попросила вызвать в суд свидетелей, которых раньше должны были вызвать прокуроры, но потом отказались от этого. В частности: экс-руководителя Государственной пограничной службы Николая Литвина, а также военнослужащих - Зайцева, Шкарупу, Баранова, Редька, Витренко и Олифирова.

Сердюк заявил, что сейчас прокуратура пытается скрыть Литвина от допроса и настаивал на том, что именно он сдал государственную украинскую границу, не совершил никаких действий для перекрытия границы, когда в Украину начали заходить российские военные и техника, и преследовал Януковича.

Также он аргументировал свою позицию тем, что ранее высшее командование свидетельствовало, что другие указанные свидетели изменили присяге и не выполняли приказы, находясь в Крыму, и способствовали оккупации, и теперь следует "предоставить им возможность ответить".

Суд согласился рассмотреть этот вопрос позже, после предоставления адвокатами письменной аргументации необходимости в допросе этих свидетелей.

Напоследок адвокаты заявили о желании допросить экс-начальника Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева, экс-министра МИД Леонида Кожару, и экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Черткова.

Защитники Януковича отметили, что сейчас Щеголев содержится в СИЗО из-за "политического преследования" и попросили суд содействовать в его прибытии в Оболонский суд для личного свидетельствования.

Председательствующий судья Девятко заявил, что направит соответствующий запрос для того, чтобы 28 февраля в 10.00 доставить Щеголева к Оболонский суд и провести его допрос.

Относительно Кожары и Черткова судья пообещал 1 марта предоставить необходимые повестки и призвал адвокатов обеспечить их прибытие в суд.

Ранее сообщалось, что защита экс-президента Виктора Януковича хотят допросить в рамках рассмотрения дела о государственной измене 103 свидетелей, среди которых бывшие высокопоставленные чиновники и иностранные дипломаты.