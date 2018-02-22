Инвестсовет Ложкина уже полтора года не может собраться

Национальный инвестиционный совет, созданный указом Президента Украины в августе 2016 года, до сих пор не определился с датой первого заседания.

Об этом говорится в ответе на запрос проекта "Марлин".

"Сейчас прорабатывается вопрос о формировании ориентировочного плана заседаний этого совета", - подчеркнули в Администрации Президента.

По информации Департамента реформ АПУ от августа 2016 года инвестсовет ни разу не собирался, и соответственно никакие решения не принимал.

Согласно указу Президента формой работы совета являются заседания, которые должны проводиться не реже двух раз в год. Заседание совета созывает Секретарь по поручению Председателя Совета.

Председателем совета является лично Президент Петр Порошенко. До недавнего времени Секретарем совета был Борис Ложкин, который на утверждение журналистов ушел из инвестсовета из-за расследования сделки с Сергеем Курченко. Сегодня выполнения обязанностей Секретаря совета возложено на заместителя председателя АПУ Дмитрия Шимкива.

Национальный инвестиционный совет является консультативно-совещательным органом при Президенте. Основными задачами Совета является разработка предложений по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины, в том числе с учетом лучшей международной практики и т.п.