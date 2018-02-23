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США после смерти медсестры на Донбассе обратились к России

Пятница, 23 февраля 2018, 09:28

После гибели медсестры вблизи линии соприкосновения на Донбассе Соединенные Штаты Америки призывают Россию требовать от боевиков прекращения огня.

Об этом говорится в Twitter-сообщении посольства США в Украине.

"Мы получили сообщение о гибели украинской сестры-медика, которая пыталась оказать помощь гражданским вблизи линии соприкосновения, что еще раз напоминает о том, что конфликт не утихает", – говорится в нем.

"США призывают Россию приказать своим подручным силам выполнять полное прекращение огня", – заявил американское посольство.

Ранее сообщалось, что 20 февраля медиков обстреляли во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи – погибла сестра-медик Сабина.

Темы: ДонбассСШАРосcия
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