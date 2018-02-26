НАБУ и САП допустили к делу о снятии ответственности с Насирова за рассрочки

Киевский апелляционный админсуд отказал представителю Романа Насирова в закрытии апелляционных производств по жалобам НАБУ, САП и "Укргаздобычи" на решение Окружного админсуда Киева, которое фактически освобождает Насирова от ответственности за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на постановление КААС от 13 февраля.

Согласно постановлению, судьи пришли к выводу, что решение Окружного админсуда непосредственно повлияет на интересы и обязанности стороны обвинения в части доказанности вины обвиняемого.

Суд исследовал, в чем обвиняется Насиров, и какие именно полномочия, по данным НАБУ и САП, использовались руководителем ДФС при принятии необоснованных решений. И установил, что эти полномочия совпадают с предметом иска по данному делу в административном суде.

Учитывая это, КААС отказал представителю Насирова, который просил закрыть апелляционное производство по жалобам САП и НАБУ.

Также КААС назвал необоснованным аналогичное ходатайство представителя Насирова по жалобе "Укргаздобычи".

Суд указал, что предметом рассмотрения уголовного дела НАБУ является определение объема компетенции руководителя ДФС Насирова при принятии им решений о рассрочке денежных обязательств и налогового долга по договорам о совместной деятельности ПАО "Укргаздобыча" с ООО Фирма "ХАС", ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Карпатнадраинвест", а потому принятое решение непосредственно будет влиять на права и обязанности "УГВ" как стороны в договорах о совместной деятельности.

Как отметил в судебном заседании представитель "УГВ", в результате предоставленных указанным фирмам рассрочек постоянно росла сумма налогового долга, а также процентов за пользование этой рассрочкой.

"В связи с этим налоговыми органами были поданы иски о взыскании с ОАО "Укргаздобыча" долга. С нас было взыскано этот налоговый долг, в связи с чем мы обратились с гражданским иском в уголовном производстве (НАБУ – ред.)", - отметил он.

Представительница ГФС не возражала против заявленных ходатайств представителя Насирова, и все оставляла на усмотрение суда.

Следующее заседание по КААС назначено на 6 марта.

Как известно, 23 ноября Окружной админсуд Киева полностью удовлетворил иск Насирова и фактически переложил ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко с головы ГФС на руководителей налоговых инспекций.

НАБУ и САП собрали доказательства и обвиняют Насирова именно в злоупотреблении полномочиями, которые были предметом рассмотрения Окружного админсуда.

НАБУ и САП пытались присоединиться к рассмотрению иска Насирова, но Окружной админсуд отказал в этом.

Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

31 января Кабмин на своем заседании уволил отстраненного от обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.