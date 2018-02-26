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Оккупанты держат в тюрьмах Крыма "сотни и сотни" людей – вице-премьер

Понедельник, 26 февраля 2018, 11:19

Нарушение прав человека в Крыму должны быть предметом постоянного внимания международного сообщества.

Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на международном форуме в Киеве "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления", сообщает 26 февраля "Укринформ".

"Невозможно сосчитать все количество захваченных оккупантом людей по разным уголовным статьям, под разными предлогами, которые незаконно удерживаются в крымских тюрьмах и других местах на территории РФ. Таких людей не 64, а сотни и сотни", – говорит Кириленко.

"Масштабное нарушение прав человека в Крыму, масштабное нарушение прав крымскотатарского народа должно постоянно быть предметом внимания международного сообщества", – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что украинское правительство делает все от него зависящее, чтобы эти вопросы всегда были на повестке дня мировых и международных организаций.

"Мы взаимодействуем все вместе – президент, украинский парламент, Кабинет министров и местные власти – для того, чтобы иметь возможность приблизить время освобождения Крыма", – сказал чиновник.

Он отметил, что украинские дипломаты также ежедневно работают, чтобы доносить до международных партнеров правду о Крыме.

"И эти усилия выливаются в очень конкретные решения – в резолюции Генассамблеи ООН и других весомых международных организаций", – считает Кириленко.

Как сообщалось, в Украине 26 февраля неофициально отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации: в этот день 2014 года у Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.

В противоположность ему был организован митинг "Русского единства", которым руководил соратник российских оккупантов Сергей Аксенов.

В тот день в результате столкновений два человека погибли и несколько десятков получили ранения.

Впоследствии, после оккупации Крыма, Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело (так называемое дело 26 февраля) и устроил политический "суд" над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими крымскотатарскими активистами.

Темы: Крымправа человека
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