Оккупанты держат в тюрьмах Крыма "сотни и сотни" людей – вице-премьер

Нарушение прав человека в Крыму должны быть предметом постоянного внимания международного сообщества.



Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на международном форуме в Киеве "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления", сообщает 26 февраля "Укринформ".



"Невозможно сосчитать все количество захваченных оккупантом людей по разным уголовным статьям, под разными предлогами, которые незаконно удерживаются в крымских тюрьмах и других местах на территории РФ. Таких людей не 64, а сотни и сотни", – говорит Кириленко.



"Масштабное нарушение прав человека в Крыму, масштабное нарушение прав крымскотатарского народа должно постоянно быть предметом внимания международного сообщества", – подчеркнул вице-премьер.



Он добавил, что украинское правительство делает все от него зависящее, чтобы эти вопросы всегда были на повестке дня мировых и международных организаций.



"Мы взаимодействуем все вместе – президент, украинский парламент, Кабинет министров и местные власти – для того, чтобы иметь возможность приблизить время освобождения Крыма", – сказал чиновник.



Он отметил, что украинские дипломаты также ежедневно работают, чтобы доносить до международных партнеров правду о Крыме.



"И эти усилия выливаются в очень конкретные решения – в резолюции Генассамблеи ООН и других весомых международных организаций", – считает Кириленко.



Как сообщалось, в Украине 26 февраля неофициально отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации: в этот день 2014 года у Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.



В противоположность ему был организован митинг "Русского единства", которым руководил соратник российских оккупантов Сергей Аксенов.



В тот день в результате столкновений два человека погибли и несколько десятков получили ранения.



Впоследствии, после оккупации Крыма, Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело (так называемое дело 26 февраля) и устроил политический "суд" над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими крымскотатарскими активистами.