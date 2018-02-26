Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

БПП после Борщ требует тщательнее выбирать кандидатов на аудитора НАБУ

Понедельник, 26 февраля 2018, 11:20

Фракция Блока Петра Порошенко требует тщательнее проверять кандидатов на должность аудитора НАБУ после того, как один из претендентов на эту должность Марта Борщ стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.

Об этом на согласительном совете 26 февраля заявил руководитель фракции БПП Артур Герасимов.

Он отметил, что парламент должен как можно скорее утвердить новый состав ЦИК и выбрать аудитора НАБУ, поскольку проверка этого органа не проведена еще за 2016 год.

"Кандидат должен быть беспристрастным и профессиональным. Достаточно показательно, что Марта Борщ, которая была одним из кандидатов, отказалась от должности аудитора в пользу адвокатской защиты беглого депутата Онищенко", - сказал Герасимов.

"Я хотел бы обратиться к части антикоррупционного комитета, особенно к Егору Соболеву и Сергею Лещенко, с просьбой тщательнее проверять кандидатов перед тем, как активно навязывать их парламенту", - сказал председатель фракции БПП.

Как сообщалось ранее, бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.

Сам Онищенко подтвердил эту информацию "Украинской правде".

8 февраля также стало известно, что Марта Борщ сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ.

Позже Борщ подтвердила, что отозвала свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ из-за обязательств по работе.

Ирина Балачук, УП
Темы: БППНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
БПП
Экс-нардепа "Блока Петра Порошенко" поймали на взятке – ГБР
Мультиварки, теннис и тренажеры: Минюст улучшил условия в СИЗО и тюрьмах
Экс-нардеп от БПП нагрел государство на сотни тысяч – САП
Последние новости
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
Все новости...
Реклама: