БПП после Борщ требует тщательнее выбирать кандидатов на аудитора НАБУ

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Понедельник, 26 февраля 2018, 12:20

Фракция Блока Петра Порошенко требует тщательнее проверять кандидатов на должность аудитора НАБУ после того, как один из претендентов на эту должность Марта Борщ стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.

Об этом на согласительном совете 26 февраля заявил руководитель фракции БПП Артур Герасимов.

Он отметил, что парламент должен как можно скорее утвердить новый состав ЦИК и выбрать аудитора НАБУ, поскольку проверка этого органа не проведена еще за 2016 год.

"Кандидат должен быть беспристрастным и профессиональным. Достаточно показательно, что Марта Борщ, которая была одним из кандидатов, отказалась от должности аудитора в пользу адвокатской защиты беглого депутата Онищенко", - сказал Герасимов.

"Я хотел бы обратиться к части антикоррупционного комитета, особенно к Егору Соболеву и Сергею Лещенко, с просьбой тщательнее проверять кандидатов перед тем, как активно навязывать их парламенту", - сказал председатель фракции БПП.

Как сообщалось ранее, бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.

Сам Онищенко подтвердил эту информацию "Украинской правде".

8 февраля также стало известно, что Марта Борщ сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ.

Позже Борщ подтвердила, что отозвала свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ из-за обязательств по работе.

Ирина Балачук, УП
Темы: БПП НАБУ
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