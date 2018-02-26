БПП после Борщ требует тщательнее выбирать кандидатов на аудитора НАБУ
Фракция Блока Петра Порошенко требует тщательнее проверять кандидатов на должность аудитора НАБУ после того, как один из претендентов на эту должность Марта Борщ стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.
Об этом на согласительном совете 26 февраля заявил руководитель фракции БПП Артур Герасимов.
Он отметил, что парламент должен как можно скорее утвердить новый состав ЦИК и выбрать аудитора НАБУ, поскольку проверка этого органа не проведена еще за 2016 год.
"Кандидат должен быть беспристрастным и профессиональным. Достаточно показательно, что Марта Борщ, которая была одним из кандидатов, отказалась от должности аудитора в пользу адвокатской защиты беглого депутата Онищенко", - сказал Герасимов.
"Я хотел бы обратиться к части антикоррупционного комитета, особенно к Егору Соболеву и Сергею Лещенко, с просьбой тщательнее проверять кандидатов перед тем, как активно навязывать их парламенту", - сказал председатель фракции БПП.
Как сообщалось ранее, бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.
Сам Онищенко подтвердил эту информацию "Украинской правде".
8 февраля также стало известно, что Марта Борщ сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ.
Позже Борщ подтвердила, что отозвала свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ из-за обязательств по работе.