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Марта Борщ стала адвокатом Онищенко - источник

Четверг, 8 февраля 2018, 12:12
Марта Борщ стала адвокатом Онищенко - источник

Бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ, которая отказалась от должности аудитора НАБУ, стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники.

Других деталей собеседник УП не сообщил.

Онищенко подтвердил эту информацию "Украинской правде".

Ранее в четверг стало известно, что кандидат на должность аудитора НАБУ Марта Борщ сняла свою кандидатуру.

В письме она аргументировала свое решение так: "Если бы назначение состоялось в прошлом году, у меня бы было время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ​​ответственность".

Как известно, НАБУ расследует дело относительно Онищенко.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказалсяобъявлять Онищенко в международный розыск. При этом Онищенко собственноручно подписывает документы на выплату из бюджета зарплат его помощникам.

5 июля 2016, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.

Украинская правда

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Темы: Онищенко
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