Марта Борщ стала адвокатом Онищенко - источник

14981 просмотр
Четверг, 8 февраля 2018, 13:12

Бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ, которая отказалась от должности аудитора НАБУ, стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники.

Других деталей собеседник УП не сообщил.

Онищенко подтвердил эту информацию "Украинской правде".

Ранее в четверг стало известно, что кандидат на должность аудитора НАБУ Марта Борщ сняла свою кандидатуру.

В письме она аргументировала свое решение так: "Если бы назначение состоялось в прошлом году, у меня бы было время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ​​ответственность".

Как известно, НАБУ расследует дело относительно Онищенко.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказалсяобъявлять Онищенко в международный розыск. При этом Онищенко собственноручно подписывает документы на выплату из бюджета зарплат его помощникам.

5 июля 2016, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.

Украинская правда
Темы: Онищенко
powered by lun.ua
По теме
Дело Онищенко: Суд встал на сторону САП и НАБУ 15 января 2018, 18:14
Горбатюк: ГПУ не может расследовать, как Al Jazeera получила документы о "деньгах Януковича" 14 января 2018, 22:35
У фигуранта "газового дела Онищенко" мать отсудила дом и квартиру 13 января 2018, 12:26
Все новости
Главные новости
В МИД изучают возможность введения виз для Британии
АРМА: Невідомі в масках і з рушницями погрожують в "Гулівері"
Киевсовет декомунизувал станцию метро "Петровка"
Задерживать Януковича в Донецке приказа не было - свидетель
Все новости
город

В Луцке придумали, как одновременно помочь безработным, незрячим и озеленить город

история

Квебек и квебекуа. Краткая история от бывшего одессита