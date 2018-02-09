Марта Борщ объяснила, почему снялась с конкурса на аудитора НАБУ

Бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ подтвердила, что отозвала свою кандидатуру на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро из-за обязательств по работе.

Об этом говорится в письме к народному депутату от БПП Сергею Лещенко, детали которого Борщ разрешила обнародовать.

Марта Борщ отмечает, что давно не слышала новостей по отбору и имеет очень плотный график запланированных дел.

"Если бы парламент выбирал аудитора в прошлом году, когда у меня было собеседование, у меня было бы время для этой работы, но теперь, к сожалению, мой график этого не позволяет", - пишет она.

Относительно информации, будет ли она представлять в суде интересы народного депутата-беглеца Олекасандра Онищенко, Борщ отметила следующее:

"Что касается слухов относительно Онищенко, то законодательство Соединенных Штатов позволяет адвокату не разглашать информацию о лицах, которых они представляют либо не представляют, за исключением случаев, когда информация уже стала общедоступной в процессе судебного производства. Поэтому я не могу ответить на вопросы о том, представляю ли я какое-то конкретное лицо"

В письме она также выразила надежду, что в Украине будет избран профессиональный аудитор НАБУ, которому будут доверять и выразила готовность помогать Украине в продвижении демократии и верховенства закона.

Ранее сообщалось, что бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.

Сам Онищенко подтвердил эту информацию "Украинской правде".

8 февраля также стало известно, что Марта Борщ сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ.