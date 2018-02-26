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Рекламные ролики о Луценко как "социалку" просил разместить Нацсовет

Понедельник, 26 февраля 2018, 11:57

Ролики с рекламой деятельности Генпрокуратуры транслировались в эфире телеканала "1+1" по квоте социальной рекламы после соответствующего письма от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом на запрос "Украинской правды" сообщили в "1+1 media".

"Ролики были размещены по квоте социальной рекламы после получения соответствующего письма от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о социальном характере данного ролика", - говорится в ответе.

"Процедура его размещения аналогична серии социальных роликов, показ которых в эфире канала "1+1" неоднократно осуществлялся ранее, после получения соответствующих документов от Нацсовета", - сообщили на телеканале.

Там отметили, что предыдущие ролики освещали деятельность президента Украины, Кабинета министров и других государственных ведомств.

Соответствующий запрос был направлен и на телеканал "ICTV", но пока ответ не получили.

"Украинская правда" также направила запрос в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно того, на каком основании были направлены письма на телеканалы о социальном статусе роликов о деятельности ГПУ и получал ли Нацсовет письмо от руководства Генпрокуратуры с просьбой рекомендовать разместить рекламные ролики по квоте социальной рекламы в эфире радио и телеканалов.

Ответ пока не поступил.

Ранее в СМИ появилась публикация, в которой сообщалось, что Генпрокурор Юрий Луценко использует свое ведомство для саморекламы на радио и телевидении.

После этого в Генеральной прокуратуре заявили, что не имеют отношения к изготовлению, заказу и распространению рекламных роликов о работе ведомства и не знают, кто их заказывал.

"Генеральная прокуратура не производила, не заказывала и не размещала ролики, которые сейчас транслируются на телевидении и на радио. Но при этом Генпрокуратура благодарна заказчику, который эти ролики разместил, потому что увидел нашу положительную работу", - заявила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Яна Миланова, УП
Темы: ГенпрокуратурарекламаСМИНацсоветЛуценко
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