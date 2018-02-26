Полиция возбудила дело против нацгвардейцев за парад в стиле СССР

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Понедельник, 26 февраля 2018, 15:27
Фото: Семен Семенченко / Facebook

Полиция открыла производство из-за парада Национальной гвардии с использованием советских флагов в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию, полученную в Криворожской городской полиции.

По данным полиции, производство открыто по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).

Дело расследует городской отдел полиции.

Как известно, 22 февраля военные Национальной гвардии прошлись парадом по Кривому Рогу, держа в руках красные флаги со скрещенными серпом и молотом и надписью "За нашу советскую семью!" Мероприятие проводилось по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков.

По данному факту командующий Нацгвардии назначил служебное расследование.

Темы: полиция Нацгвардия декоммунизация криминал Кривой Рог
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