Благодаря "Эспрессо" жена Авакова заработала в 52 раза больше мужа

Министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривен общего дохода за 2017 год, а доход его жены составил 56 976 679 гривен.

Соответствующие данные министр внес в ежегодную декларацию, опубликованную в Едином государственном реестре деклараций.

Значительную часть дохода жены Авакова составляет 55 812 874 гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Покупатель – Atmosphere Entertainment Inc, именно эта компания, как рассказывал глава МВД, приобрела у его жены долю телеканала "Эспрессо".

Зарплата Авакова в прошлом году составила 710 099 гривен и по сравнению с 2016 годом возросла на почти 244 000.

Глава МВД указал также авторское право на изданную им книгу "Ленин с нами?" и роялти от нее – 76 800 гривен.

В то же время, суммарный доход супругов, указанный в декларации чиновника, составляет более 58 миллионов гривен – это больше чем 2016 году на более чем 57 миллионов.

Общие денежные активы Авакова и жены, по сравнению с 2016 годом, также выросли. Наличными, на банковских счетах и ​​в драгоценных металлах они хранят почти 3 миллиона гривен, более 2,4 миллиона долларов и более 1,5 миллиона евро. Еще в декларации указаны такие иностранные валюты, как японские иены и канадские доллары, общая сумма которых составляет примерно 64,7 тысячи гривен.

Недвижимое и движимое имущество главы МВД и жены за 2017 год не изменилось. На двоих они владеют тремя квартирами и двумя земельными участками, все в Харьковской области. Аваков также арендует номер в столичном отеле.

Кроме того, как и в прошлые годы, он декларирует коллекцию вин, многочисленные произведения искусства, ювелирные изделия, драгоценную мебель, одежду, сумки, часы, коллекционные монеты и антиквариат.

Согласно декларации, Аваков – бенефициарный владелец двух кипрских компаний, зарегистрированных по одному адресу. Он также владеет 100% корпоративных прав итальянской Avitalia s.r.l. От этой компании жена чиновника в прошлом году заработала 304 124 гривен, а сам Аваков – получил более 148 тысяч гривен дивидендов, которые должны были быть начислены еще в 2016 году, но не прошли по счетам.

30 декабря стало известно, что Яценюк и Инна Авакова отчуждили свои доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо" в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын украинского олигарха и нардепа Иван Жеваго.

Глава Министерства внутренних дел Аваков рассказал в Twitter, что его жена продала свою 40-процентную долю телеканала "Эспрессо" за почти 2 миллиона долларов.

Позже СМИ писали о том, что продажа экс-премьером Арсением Яценюком и женой министра внутренних дел Инной Аваков своих долей телеканала "Эспрессо" вызывают подозрение в отмывании денег.