Янукович собирается провести пресс-конференцию в Москве

В Москве 2 марта состоится пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Виктор Янукович расскажет о новых доказательства причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "Майдане", а также судебный процесс, инициированный киевской властью", - говорится в сообщении.

Пресс-конференция начнется в 11:00 по местному времени.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей. Ключевые свидетели со стороны обвинения уже дали показания по делу о госизмене.

Во время процесса о государственной измене Януковича его адвокаты задавали свидетелям обвинения вопросы о событиях на Майдане, хотя сам процесс касается действий экс-президента в период оккупации Крыма Россией.

Кроме того Печерский районный суд. Киева разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по другому делу в отношении расстрелов на Майдане.