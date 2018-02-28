В аннексированном Крыму судят активиста за публикацию в соцсетях

Прокурор в оккупированной Феодосии запросил три года условно и запрет заниматься публичной деятельностью крымскотатарскому активисту Сулейману Кадырову, обвиняемого в публичных призывах "к нарушению территориальной целостности РФ".

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Отмечается, что перед началом судебного заседания судья Анастасия Шаповал приобщила к материалам дела все представленные стороной защиты резолюции Совбеза ООН и органов Евросоюза, подтверждающих украинскую принадлежность Крыма и оценивающих действия России весной 2014 года, как незаконную аннексию полуострова.

Также сообщается, что к материалам дела был приобщен Будапештский меморандум, о гарантиях территориальной целостности Украины, а также договор Украины и России о границах, согласно которому граница проходит по Керченскому проливу.

При этом судья не стала приобщать к материалам дела сообщения СМИ с заявлениями кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о принадлежности Крыма.

Как известно, 5 октября 2016 года российские силовики обыскали дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова.

Позже Кадырова обвинили в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения "Аскер".

Основанием для этого послужила публикация видео в социальных сетях с его подписью: "Я, Сулейман Кадыров, согласен: Крым — это Украина. Всегда таким был и будет. Спасибо автору за видео. Поддерживаю".

Уголовное дело в отношении Кадырова возбудили 11 октября 2016 года. В апреле 2017 года российская служба по финансовому мониторингу внесла Кадырова в перечень экстремистов и террористов.

Сам Кадыров утверждает, что уголовное дело – это провокация спецслужб в ответ на его активную гражданскую позицию и правозащитную деятельность.