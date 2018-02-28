Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дисциплинарное дело против Луценко закрыли, хотя нарушения и нашли

Среда, 28 февраля 2018, 13:01

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 28 февраля не смогла привлечь к ответственности генерального прокурора Юрия Луценко за его публикации в Facebook.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Член КДКП Анатолий Коваленко заявил на заседании, что в своих публикациях Луценко действительно допустил нарушение презумпции невиновности человека.

"Заявления генерального прокурора нарушают презумпцию невиновности и могут подтолкнуть общественное мнение и суд к определенному выводу. Ни одно должностное лицо не имеет права называть кого-то виноватым", — отметил он.

Коваленко добавил, что есть и соответствующая практика ЕСПЧ по поводу высказываний должностных лиц.

Однако после этого член комиссии сообщил, что действующий Закон "О прокуратуре" не предусматривает какого-либо дисциплинарного наказания для генерального прокурора, в частности в виде увольнения или выговора, и предложил закрыть дисциплинарное производство в отношении Луценко.

Заявители по этому дисциплинарному делу с такой позицией не согласились. Адвокаты Злата Симоненко и Владимир Петраковский сообщили, что, по их мнению, КДКП все же может найти способ привлечь Луценко к ответственности, в частности объявить ему выговор. Для этого глава ГПУ может поручить своему заместителю привлечь его к дисциплинарной ответственности.

27 февраля Луценко прислал свои пояснения в КДКП. В документе генпрокурор сообщил, что презумпции невиновности не нарушал, а только информировал общественность о действиях органов прокуратуры и ходе расследования уголовных производств. При этом к своим пояснениям генпрокурор приложил соответствующую лингвистическую экспертизу.

Члены дисциплинарной комиссии усомнились в качестве проведенной экспертизы, которую проводила частная организация "Киевское независимое судебно-экспертное учреждение". Сама экспертиза, как отметили в КДКП, содержит ряд субъективных оценок.

На заседание КДКП 28 февраля Юрий Луценко лично не явился, его представлял адвокат Оксана Дитынко. Она сообщила, что если кому-то публикации генерального прокурора нанесли ущерб, то он может обратиться с соответствующим иском в суд.

В итоге КДКП приняла решение закрыть дисциплинарное дело против Луценко.

Как известно, 7 августа 2017 года Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла против генпрокурора дисциплинарное производство.

Основанием для дисциплинарной жалобы на Луценко стали семь его постов в Facebook в 2017 году, в которых генеральный прокурор комментировал задержания лиц, подозреваемых в получении взяток. При этом глава ГПУ употреблял выражения вроде "взяточник", "член преступной группы", публиковал фотографии задержанных, их имена и документы.

Заявители сообщили, что своими действиями Луценко нарушил презумпцию невиновности задержанных, поскольку они еще не были осуждены.

Темы: ЛуценкосоцсетискандалГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
23:34
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: