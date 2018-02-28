Дисциплинарное дело против Луценко закрыли, хотя нарушения и нашли

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 28 февраля не смогла привлечь к ответственности генерального прокурора Юрия Луценко за его публикации в Facebook.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Член КДКП Анатолий Коваленко заявил на заседании, что в своих публикациях Луценко действительно допустил нарушение презумпции невиновности человека.

"Заявления генерального прокурора нарушают презумпцию невиновности и могут подтолкнуть общественное мнение и суд к определенному выводу. Ни одно должностное лицо не имеет права называть кого-то виноватым", — отметил он.

Коваленко добавил, что есть и соответствующая практика ЕСПЧ по поводу высказываний должностных лиц.

Однако после этого член комиссии сообщил, что действующий Закон "О прокуратуре" не предусматривает какого-либо дисциплинарного наказания для генерального прокурора, в частности в виде увольнения или выговора, и предложил закрыть дисциплинарное производство в отношении Луценко.

Заявители по этому дисциплинарному делу с такой позицией не согласились. Адвокаты Злата Симоненко и Владимир Петраковский сообщили, что, по их мнению, КДКП все же может найти способ привлечь Луценко к ответственности, в частности объявить ему выговор. Для этого глава ГПУ может поручить своему заместителю привлечь его к дисциплинарной ответственности.

27 февраля Луценко прислал свои пояснения в КДКП. В документе генпрокурор сообщил, что презумпции невиновности не нарушал, а только информировал общественность о действиях органов прокуратуры и ходе расследования уголовных производств. При этом к своим пояснениям генпрокурор приложил соответствующую лингвистическую экспертизу.

Члены дисциплинарной комиссии усомнились в качестве проведенной экспертизы, которую проводила частная организация "Киевское независимое судебно-экспертное учреждение". Сама экспертиза, как отметили в КДКП, содержит ряд субъективных оценок.

На заседание КДКП 28 февраля Юрий Луценко лично не явился, его представлял адвокат Оксана Дитынко. Она сообщила, что если кому-то публикации генерального прокурора нанесли ущерб, то он может обратиться с соответствующим иском в суд.

В итоге КДКП приняла решение закрыть дисциплинарное дело против Луценко.

Как известно, 7 августа 2017 года Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла против генпрокурора дисциплинарное производство.

Основанием для дисциплинарной жалобы на Луценко стали семь его постов в Facebook в 2017 году, в которых генеральный прокурор комментировал задержания лиц, подозреваемых в получении взяток. При этом глава ГПУ употреблял выражения вроде "взяточник", "член преступной группы", публиковал фотографии задержанных, их имена и документы.

Заявители сообщили, что своими действиями Луценко нарушил презумпцию невиновности задержанных, поскольку они еще не были осуждены.