Из-за парада с советскими знаменами отстранили командира части

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Среда, 28 февраля 2018, 14:12

Из-за парада с советской символикой в ​​Кривом Роге отстранил от исполнения обязанностей одного из командиров военной части.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб.

"В ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника", - написал он.

По его словам Нацгвардия продолжает служебное расследование по факту участия нацгвардийцив в Кривом Роге в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков с использованием советской символики.

Как известно, 22 февраля военные Национальной гвардии прошлись парадом по Кривому Рогу, держа красные флаги со скрещенными серпом и молотом и надписью "За нашу советскую родину!"

Мероприятие проводилось по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков.

После этого полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).

Украинская правда
Темы: декоммунизация Кривой Рог армия
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