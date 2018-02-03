Пункты пропуска в Рава-Русской и Шегинях блокируют акцией протеста

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Суббота, 3 февраля 2018, 11:46

Во Львовской области пункты пропуска в Раве-Русской и в Шегинях на украинско-польской границе блокируют участники акции протеста.

Об этом сообщает издание "Вголос"  со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Львовщины Екатерину Рыбий.

В частности, в Рава-Русской около 30 человек блокируют движение автомобилей перед пунктом пропуска через границу, обещая пропускать один автомобиль каждые 15 минут.

У Рава-Руській блокують проїзд у напрямку пункту пропуску.
В Рава-Русской блокируют проезд в направлении пункта пропуска.
Фото - "Вголос"

Также протестующие - 15-20 человек - около 10:20 перекрыли движение в Шегинях в направлении к ПП, обещая пропускать 3-4 авто каждые 15 минут.

Как отмечает издание, ранее стало известно, что участники митингов планируют блокировать границу в течение всего дня.

Как сообщил в комментарии УП помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, блокирование подъездов к пунктам пропуска связано с изменениями в таможенном законодательстве.

"Акции проходят возле пунктов пропуска ... Ограничений по работе пунктов пропуска нет, в настоящее время ПП работают в штатном режиме, движение транспорта есть, по мере того, как участники акции пропускают машины с пунктами контроля. Скопление машин также есть", - отметил Слободян и добавил, что сейчас точное количество авто в очередях на пунктах пропуска в ГПСУ назвать не могут.

 
 
 
фото - fb Igor Zinkevych
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В "Шегинях" участники акции начали блокировать проезд около 10:20.
Фото - "Вголос"

Вечером 30 января в Раве-Русской движение в направлении границы также было заблокировано: тогда сообщалось, что на пункт пропуска прибыли сотрудники СБУ и разворачивают автомобили с товаром обратно в Польшу.

По информации Львовской ГФС, блокирование границы участники акции прекратили в полночь. Тогда же глава Львовской ОГА Олег Синютка заявил, что в блокировании пункта-пропуска в Раве-Русской виноваты местные таможенники.

Как известно, 10 января на границе с Польшей блокировали три дороги из-за налоговых изменений.

Новые правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже вступили в действие с 1 января. Они ограничивают сумму товара 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

Украинская правда 

Темы: граница Польша Львовщина акции
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