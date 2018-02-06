Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин присоединил армию самопровозглашенной Осетии к силам РФ

Вторник, 6 февраля 2018, 00:54

Вооруженные формирования самопровозглашенной Южной Осетии вошли в состав армии России.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

"Федеральным законом ратифицируется Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в Москве 31 марта 2017 года", - говорится в документе.

"Под вхождением этих подразделений в состав вооруженных сил РФ понимается прием граждан республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке", - отмечается в пояснительной записке.

29 января МИД Украины осудило ратификацию Госдумой РФ этого документа.

Как известно, в 2008 году после военной агрессии России Грузия потеряла контроль над Южной Осетией, последняя провозгласила независимость. Кроме России ее признали Никарагуа, Венесуэла и Науру.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Южная ОсетияРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Южная Осетия
В Кремле подумывают о мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии – СМИ
В Южной Осетии решили пока не проводить "референдум" о присоединении к РФ
Непризнанная Южная Осетия хочет провести "референдум" о "вхождении" в РФ 17 июля
Последние новости
23:34
В Киеве работала ПВО по БпЛА, вероятно, обломки упали на дом
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: