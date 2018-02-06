Путин присоединил армию самопровозглашенной Осетии к силам РФ

Вооруженные формирования самопровозглашенной Южной Осетии вошли в состав армии России.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

"Федеральным законом ратифицируется Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в Москве 31 марта 2017 года", - говорится в документе.

"Под вхождением этих подразделений в состав вооруженных сил РФ понимается прием граждан республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке", - отмечается в пояснительной записке.

29 января МИД Украины осудило ратификацию Госдумой РФ этого документа.

Как известно, в 2008 году после военной агрессии России Грузия потеряла контроль над Южной Осетией, последняя провозгласила независимость. Кроме России ее признали Никарагуа, Венесуэла и Науру.