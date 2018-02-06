Путин присоединил армию самопровозглашенной Осетии к силам РФ

4781 просмотр
Вторник, 6 февраля 2018, 01:54

Вооруженные формирования самопровозглашенной Южной Осетии вошли в состав армии России.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

"Федеральным законом ратифицируется Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в Москве 31 марта 2017 года", - говорится в документе.

"Под вхождением этих подразделений в состав вооруженных сил РФ понимается прием граждан республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке", - отмечается в пояснительной записке.

29 января МИД Украины осудило ратификацию Госдумой РФ этого документа.

Как известно, в 2008 году после военной агрессии России Грузия потеряла контроль над Южной Осетией, последняя провозгласила независимость. Кроме России ее признали Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Темы: Южная Осетия Росcия Путин
powered by lun.ua
По теме
Санкции против РФ: Порошенко хочет добавить кейсы Абхазии и Южной Осетии 19 января 2018, 17:49
Россия продолжает оккупацию Южной Осетии: дважды подвинула "границу" в Грузию 4 июля 2017, 16:06
Гаага начнет расследование преступлений в Южной Осетии в 2008 году 27 января 2016, 17:36
Все новости
Главные новости
Хроника 6 февраля. Освобождение заложников с "Фаины" и Яценюк-штангист
Минобороны РФ открыло данные о зарплатах своих военных - СМИ
Срок ночного домашнего ареста для Саакашвили истек – адвокат
Парубий назвал дискуссионные положения законопроекта о Антикоррупционном суде
Все новости
здоровье

Люди преувеличивают, когда обвиняют смартфоны в появлении рака. Почему?

Фото

Фото дня: Львов засыпало снегом