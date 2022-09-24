В Кремле подумывают о мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии – СМИ

В Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но и граждан самопровозглашенных "республик" Абхазии и Южной Осетии.

Источник: "Медуза" со ссылкой на собеседника, близкого к администрации президента РФ

Детали: По данным источника, всего из Абхазии и Южной Осетии могут принудительно призвать несколько тысяч человек.

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Напомним: Большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии. Россия после войны с Грузией 2008 года официально признала их независимость; администрации этих республик контролируются Кремлем.

Что предшествовало:

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.

Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, в основном из сельской местности.

После объявленной мобилизации в российских городах проходят протесты. По данным правозащитников, полиция задержала тысячи человек.

В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.