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В Южной Осетии решили пока не проводить "референдум" о присоединении к РФ

Катерина ТищенкоПонедельник, 30 мая 2022, 22:31
В Южной Осетии решили пока не проводить референдум о присоединении к РФ
Алан Гаглоев, фото с его сайта

Так называемый "президент" самопровозглашенной Южной Осетии (Грузия) Алан Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника о назначении "референдума" по вхождению "республики" в состав России.

Источник: РИА Новости

Детали: Также он постановил провести консультации с РФ по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией.

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Отмечается, что Гаглоев в своем указе отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ.

При этом он подчеркнул, что всецело поддерживает инициативу "граждан республики" о дальнейшей интеграции с Россией.

Что предшествовало: 13 мая бывший "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении 17 июля "референдума" о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации.

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Напомним: 30 марта, после признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" и полномасштабного вторжения РФ в Украину, Анатолий Бибилов заявил, что готовятся "юридические шаги" по вхождению оккупированной территории Грузии в РФ.

В Конституции Грузии Южная Осетия именуется как "бывшая Юго-Осетинская автономная область", в ряде других документов – как Цхинвальский регион. 

"Независимость" Южной Осетии, кроме России, признали Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа.

Темы: Южная ОсетияРосcияГрузия
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