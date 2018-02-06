БПП уплатил миллион фонду, чей глава писал закон про Антикоррупционный суд

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Вторник, 6 февраля 2018, 14:33
Фото: Korrespondent.net

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заплатила летом 2017 года общественной организации "Фонд инноваций и развития" более миллиона гривен.

Об этом свидетельствует отчет президентской политсилы на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Из документа следует, что партия перечислила ОО шестью траншами 1,058 миллиона гривен: 100 240 и 44 240 грн - 6 июля, 608 грн - 14 июля, 8 800 грн - 17 июля, 306 000 грн - 18 июля и в 598 000 гривен - 29 августа 2017 года.

Согласно отчету, все выплаты осуществлялись по трем договорам между партией и фондом, заключенным 1 февраля, 28 апреля и 3 июля 2017 года.

Как известно, проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан группой экспертов, в состав которой, среди прочих, входили основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе и директор организации Роман Яковлев.

18 января Верховная Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде и 4 альтернативные законопроекты.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

Темы: БПП законодательство
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