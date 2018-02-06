Кличко поручил рассмотреть вопрос сноса самостроя УПЦ МП

Постоянной комиссии Киевсовета градостроительства рассмотрит петицию о сносе незаконного самостроя УПЦ Московского патриархата в центре Киева.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.



Указывается, что петицию поддержали 10584 человека, при минимально необходимых 10 000.



"Киевский городской председатель Виталий Кличко уже поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета рассмотреть электронную петицию в установленном порядке", - говорится в сообщении.



Автор обращения Вячеслав Толпыго отмечает, что территория, на которой незаконно построена сооружение-часовня УПЦ МП, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения. Кроме того, по словам инициатора, территория является памятником истории национального и местного значения.



Как известно, 5 февраля Апелляционный суд Киева отпустил на поруки около десяти народных депутатов архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, подозреваемых в поджоге самостроя УПЦ Московского патриархата в центре Киева.

25 января националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви" в центре Киева.

28 января Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца с альтернативой залога двух подозреваемых в поджоге часовни-самостроя УПЦ Московского патриархата.

По словам задержанных, они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками.

Как сообщили "Украинской правде" в Киевской администрации, часовня УПЦ МП вблизи Десятинной церкви является самостроем, поскольку возведена без документов.

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