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Рада снова не смогла подступиться к закону об Антикоррупционном суде

Вторник, 6 февраля 2018, 17:24
Рада снова не смогла подступиться к закону об Антикоррупционном суде

Верховная Рада не выносила на голосование вопрос внесения в повестку дня законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Спикер Андрей Парубий заявил, что сделает это после рассмотрения законопроектов о фермерских хозяйствах и деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений. Рада рассматривала сразу три альтернативных законопроекта.

Однако в ВР не хватило голосов даже чтобы отправить их на доработку на первое чтение.

После этого Парубий закрыл вечернее заседание парламента.

6 февраля стало известно, что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заплатила летом 2017 общественной организации "Фонд инноваций и развития" более миллиона гривен.

Как известно, председатель Верховной Рады Андрей Парубий в понедельник 5 февраля заявлял, что запустит процедуру принятия закона о Высшем антикоррупционный суд уже во вторник.

18 января Верховная Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде и 4 альтернативные законопроекты.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Читайте также: "Страшный антикоррупционный суд. Почему Украина ссорится с Западом"

Александр Шумилин, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судВерховная Рада
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