Наливайченко рассказал, почему ездил за Януковичем в Крым

Валентин Наливайченко заявил, что ездил за Виктором Януковичем в Крым 23 февраля 2014 года по решению Верховной Рады и опираясь на собственные взгляды.



Об этом он рассказал в Оболонском райсуде Киева, отвечая на вопросы защиты Януковича в деле о государственной измене.



Наливайченко второй раз возглавил Службу безопасности Украины 24 февраля 2014 года, а накануне ездил в Крым вместе с и. о. министра внутренних дел Арсеном Аваковым как народный депутат.



Сердюк заявил, что показания свидетеля о поездке в Крым в ночь с 23 на 24 февраля 2014 года, которые он давал суду, отличаются от его предыдущих заявлений в эфире телепередачи с Савиком Шустером. Суд заслушал видеозапись эфира.



Тогда Наливайченко говорил, что Януковича пытались задержать в крымской резиденции с привлечением крымской "Альфы", – но кортеж экс-президента в последний момент изменил маршрут и поехал без госохраны в Севастополь, откуда сбежал.



Сердюк заявил: "Постановление Генеральной прокуратуры об объявлении розыска Виктора Януковича датировано 26 февралем, дело было возбуждено 25 февраля. Так на каком основании Вы, вместе с вооруженными представителями "Альфы", с исполняющим обязанности министра (Аваковым) пытались задерживать президента в Крыму 23 и 24 февраля?".



Наливайченко ответил: "Все мои слова, публично произнесенные, и сказанные в суде, полностью совпадают".



"Я подтверждаю, что убежден, что ответственность перед народом и в суде должен понести и Ваш подзащитный (Янукович). Как и все руководители силовых органов, которые не просто организовали ряд преступлений против человечности и расстрелов на Майдане, но и в дальнейшем выступили коллаборационистами российской агрессии", – пояснил он.



"И эти слова, и сказанные сегодня под присягой полностью подтверждают мою позицию – я ее не изменил. Я убежден, что можно и нужно было, если хоть малейшая возможность была, привлечь к ответственности Януковича и не только его, – надо было сделать для этого все возможное и невозможное. Ради этого я и полетел по решению парламента в АР Крым", – сказал Наливайченко.



На вопрос Сердюка, каковы были правовые основания попытки задержать президента "без разрешительного документа, без уголовного дела", еще и с вооруженными людьми, Наливайченко заявил, что основания озвучил еще 20 февраля 2014 года, будучи депутатом.



"По совокупности обстоятельств преступлений против людей и по их масштабу прежнее руководство, включая Януковичем, должно быть здесь, в Украине, в украинском суде – и должно отвечать по украинскому законодательству за все правонарушения, за организацию коллаборации с Российской Федерацией, многие другие составляющих преступных действий, которые задокументированы уже, к сожалению, постфактум", – пояснил он.



"Мы тогда были в небольшой оппозиции, у нас не было сил, но как народный депутат я действовал и по собственным убеждениям, и по предоставленным мне в то время полномочиями как народного депутата", – заявил Наливайченко.



Он добавил: "Если вы спросите, что бы я сделал, если бы во время Революции достоинства, особенно после расстрелов, увидел кого-то из силовиков или Януковича, я отвечу: я бы сделал все возможное, чтобы как народный депутат задержать и доставить в правоохранительные органы. Потому что это были преступления против людей".



"Совокупность преступных действий против граждан – использование спецслужб как карательных органов, похищения и исчезновения людей и т.д. – меня четко мотивировала. И я убежден, что они должны понести ответственность", – подчеркнул Наливайченко.



На вопрос, кто дал указание "Альфе" поехать в резиденцию президента в Крыму, Наливайченко ответил, что он их не давал, потому что ездил в статусе народного депутата.

Он опроверг, что имел полномочия задерживать Януковича.

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