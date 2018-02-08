В полиции объяснили, как министр Данилюк оказался в списке должников

Министр финансов Александр Данилюк уплатил штраф за нарушение правил дорожного движения, а в реестр должников попал по ошибке.

Об этом "Украинской правде" сообщил 8 февраля спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Относительно админпротокола за нарушение правил остановки, выписанного А. Данилюку 19 февраля 2017 года, сообщаем, что платеж за нарушение ПДД в размере 255 гривен был осуществлен в прошлом году", - сообщил Тракало.

"Однако из-за ошибки в реквизитах, сделанной плательщиком при оплате штрафа за указанное правонарушение, данный платеж не появился в базе Национальной полиции Украины", - пояснил он.

По словам Тракало, после предоставления плательщиком соответствующих подтверждающих документов о платеже, а также исправления указанной ошибки в финансовом учреждении - сегодня средства были зачислены, а соответствующий админпротокол снят с базы.

Как сообщалось министру финансов был выписан штраф за нарушение ч. 1 ст. 122 КУоАП, в частности, за невыполнение пункта 15.9 (Нарушение правил остановки), еще 19 февраля 2017 года.