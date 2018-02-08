АРМА: Невідомі в масках і з рушницями погрожують в "Гулівері"

12329 просмотров
Четверг, 8 февраля 2018, 16:58

Агентство по розыску и менеджменту активов заявляет об угрозах неизвестных вооруженных лиц.

еустановленные лица в масках и вооруженные холодным оружием, дубинками и помповыми ружьями угрожают представителям компании-управляющей, которым сегодня были переданы в управление три этажа бизнес-центра "Гулливер", - говорится в сообщении ведомства.

В АРМА указали, что единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управитель на основании договора управления имуществом.

Агентство отметило, что об угрозе уже проинформированы правоохранительные органы.

По информации "Вестей", БЦ "Гулливер" окружила полиция.

"Здание окружено плотным кольцом силовиков. Прибывшие выстраиваются в колонны по три человека. По словам очевидцев, в здании отключены лифты", - пишет издание.

 
Фото: "Вести"

В издании заявляют, что их офисы разрушают.

Как известно, утром 8 февраля в офисах медиахолдинга "Вести", расположенных в ТРЦ Гулливер в Киеве, с обыском пришли представители АРМА.

В АРМА сообщили, что в ТРЦ "Гулливер" Главная военная прокуратура ГПУ и Нацполиция проводят совместные мероприятия по передаче помещений на 3 этажах офисного центра Агентству по розыску и возвращению активов.

Офисы "Вестей" расположены на 32-м этаже.

15 декабря 2017 года сотрудники АРМА уже заявляли, что их деятельности оказывают сопротивление в помещениях "Юнисон групп", где расположен офис медиахолдинга "Вести".

3 февраля 2018 года работники АРМА также приходили в "Гулливер", однако не смогли попасть в помещения, которые арендует редакция газеты "Вести".

"Вести" настаивали на незаконности действий представителей Нацагентства.

14 июля 2017 года Главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией проводила комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру с доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в медиахолдинг "Вести".

Министр внутренних дел Арсений Аваков написал тогда, что холдинг связан с преступной схемой "хищения государственных средств режимом Януковича", в частности, Александром Клименко.

Аваков также сообщил, что в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра будет описано и заблокировано имущество группы компании "ЮНИСОН".

Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что издание "Вести" вынуждено согласовать условия использования помещений в ТРЦ "Гулливер" с АРМА.

Украинская правда
Темы: СМИ пропаганда бизнес обыски
powered by lun.ua
По теме
Агентство по возврату активов не смогло попасть к "Вестям" 3 февраля 2018, 18:55
Посольство Украины призывает СМИ Молдовы не называть Крым "российским" 3 февраля 2018, 16:47
Порошенко назначил стипендии детям погибших в зоне АТО журналистов 3 февраля 2018, 15:13
Все новости
Главные новости
Активистка Femen разделась для Порошенка на Венском балу
Главные новости дня – за 60 секунд
Ветераны АТО обвиняют агрофирму Порошенко в земельном рейдерстве
1+1 жалуется на проверки Нацбанка, в НБУ ответили, что проверяют многих
Все новости
история

Квебек и квебекуа. Краткая история от бывшего одессита

здоровье

Если курите – бегайте. Физические упражнения идут на пользу легким курильщиков