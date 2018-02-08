Al Jazeera: Ложкин ушел из Нацсовета из-за расследования

Телеканал Al Jazeera утверждает, что президент Петр Порошенко исключил экс-руководителя Администрации президента Бориса Ложкина из состава Национального инвестиционного совета после того, как телеканал подал запрос по расследованию относительно продажи United Media Holdings.

Об этом Al Jazeera сообщает в своем расследовании.

Отмечается, что Порошенко уволил Ложкина через несколько часов после того, как журналисты телеканала сконтактировали с ними по расследованию о получении обеими десятков миллионов долларов от сделки при продаже UMH бизнесмену Сергею Курченко в 2013 году.

Телеканал сообщает, что австрийские правоохранители расследовали транзакцию в размере 130 миллионов долларов, которая стала частью соглашения, и, по подозрению, могла быть отмыванием денег.

"Но впоследствии они прекратили расследование, заявив, что не нашли никаких доказательств того, что деньги были "грязными", отчасти потому, что они не получили никакой информации от своих украинских коллег", - сообщает Al Jazeera.

Журналисты отмечают, что полученный ими документ, якобы показывает, что заплаченные деньги поступили из займа, обеспеченного Курченко украденными активами.

Телеканал сообщает, что в прошлом месяце опубликовал расследование, в котором якобы подтверждается существование кредита в размере 160 млн. долларов США, полученного Курченко для приобретения UMH.

"Курченко выделил 50 млн. долларов США в качестве обеспечения для этого кредита. Кроме того, ранее секретный украинский судебный приговор, опубликованный в январе Al Jazeera, указывает на то, что деньги хранились в трех кипрских компаниях, входивших в состав огромной криминальной организации, направленной на хищение и отмывание 1,5 миллиардов долларов бывшим правительством Януковича", - говорится в расследовании.

"Это означает, что почти треть денег, полученных Ложкиным и его инвесторами от продажи, была получена мошенническим путем и имеет незаконное происхождение", - добавили журналисты.

Авторы расследования уточняют, что это не означает, что продавцы знали о сомнительном залоге для кредита, полученного Курченко, но тогда они должны рассказать, была ли в то время осуществлена ​​надлежащая проверка сделки.

"Анализ документов из реестра компаний также показывает, что президент Петр Порошенко был акционером в день продажи, то есть он получил выгоду от этой сделки. Этот факт он раньше постоянно отрицал", - сообщается в публикации.

"Анализ учредительных документов кипрских компаний, сделанный Al Jazeera, показывает, что в день продажи он (Порошенко - ред) все еще владел своими акциями через компанию на Британских Виргинских Островах", - сообщают расследователи.

"Итак, если он не вышел заранее из компании на Британских Виргинских, то в момент продажи Порошенко получил 15 миллионов долларов США, утроив свои первоначальные инвестиции", - заключают в Al Jazeera.

Со ссылкой на юриста Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк телеканал отмечает, что украинские правоохранители не занимаются должным расследованием сделки по продаже UMH, потому что "генеральный прокурор Украины никогда не будет выступать против деловых и политических интересов Петра Порошенко".

Также на телеканале сообщают, что украинские и австрийские прокуроры отказались комментировать эту историю.

Представитель президента опроверг Al Jazeera, что Порошенко владел долей United Media Holdings на момент продажи, поэтому не получал никаких средств от этой сделки.

Сообщается, что телеканал ждет комментарий Ложкина.

В Администрации президента "Украинской правде" сообщили, что Порошенко не участвует в любой коммерческой деятельности с момента избрания президентом в 2014 году.

"Порошенко всегда платил все налоги в соответствии с украинскими законами. Информация, указанная в запросе, фактически неверна, поскольку господин Порошенко не обладал прямо или косвенно любой долей в United Media Holdings 28 октября 2013 года", - отметили в АП.

"Соответственно, господин Порошенко не получал никаких денег от продажи, указанной в вашем запросе, и, таким образом, не может иметь налоговых обязательств в этом отношении. Также обратите внимание, что президент Порошенко не вмешивается в расследования, проводимые правоохранительными органами Украины", - сказали в президентской администрации.

Также "Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу Ложкина о причинах его увольнения с должности экономического советника.

В своем посте в Facebook Ложкин отчитался о своей деятельности в НИС и написал, что собирается сосредоточиться на собственном бизнесе.

"При активном лоббировании офиса НИС были разработаны и частично или полностью приняты важные для привлечения инвестиций законопроекты: о приватизации, о защите бизнеса (" стоп маски-шоу "), о рынке электроэнергии, о корпоративных договорах, о международных стандартах финансовой отчетности, новый закон об аудите, об упрощении трудоустройства иностранцев, о внедрении стимулирующей ренты для добычи газа в Украине", - написал он.

Также Ложкин перечислил другие достижения инвестиционного совета при его участии и добавил:

"Офис НИС продолжает работать. И, конечно, всегда может рассчитывать на мою экспертную поддержку. Я же сосредоточусь на собственном бизнесе ".

7 февраля сообщалось, что экс-руководителя администрации президента Бориса Ложкина исключили из состава Национального инвестиционного совета, где он занимал должность секретаря.

Ранее сообщалось, что в 2013 году Борис Ложкин продал "Украинский медиахолдинг" (UMH) с помощью фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах "финансисту Семьи Виктора Януковича" - Сергей Курченко.

До сих пор точно не известна официальная сумма договора. По разным оценкам речь идет о 300-400 млн евро.

Позже Курченко заявил, что Порошенко не уплатил налоги от продажи ему в 2013 году медиа-холдинга UMH group за 400 млн долларов.

Как известно, 22 марта Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергею Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере.

В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.

Курченко сбежал в Россию сразу же после свержения Виктора Януковича. В Украине и США против него расследуются ряд уголовных дел и применяются санкции.