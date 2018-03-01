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СМИ: "Социальная реклама" о ГПУ таки ведет к Луценко

Четверг, 1 марта 2018, 10:48
СМИ: Социальная реклама о ГПУ таки ведет к Луценко

Журналисты обнародовали данные, которые, несмотря на заявления Генпрокуратуры, говорят о причастности окружения генпрокурора к распространению "социальной рекламы" о Юрии Луценко и его ведомстве.

Об этом говорится в расследовании программы "Bihus info".

Отмечается, что один из рекламных роликов, который позже был распространен на телевидении, загружен на YouTube с ограниченным доступом (увидеть его могут только те, кто имеет прямую ссылку - ред.). с аккаунта Boris Dolina.

Сообщается, что Борис Долина - это известный в медиа-кругах режиссер, который сейчас работает на ТРК "Украина".

В разговоре с журналистами программы он отрицал свою причастность к роликам о ГПУ.

Вместе с тем авторы расследования добавляют, что еще четыре ролика были загружены на сервис Fex.Net еще 6 февраля пользователем natkitten.

"Никнейм natkitten и его вариациями пользуется киевлянка Наталья Обвинцева. В социальной сети ВКонтакте свое место работы она указала "Центр политического консалтинга". Обвинцева занимается созданием видеографики - в частности, и такой, как использована в "социальной рекламе" Генпрокуратуры , - говорится в публикации.

 
 

Сообщается, что среди немногочисленных активностей "Центра политического консалтинга" - пиар-мероприятия для бывшего главы Администрации президента Бориса Ложкина и влиятельного депутата от БПП Александра Третьякова.

"То есть близких к Петру Порошенко людей, к которым относится и Генпрокурор Юрий Луценко", - добавляют авторы расследования.

 

В ответ на вопрос о происхождении роликов Обвинцева сказала изданию, что ему их передали знакомые пресс-секретаря Юрия Луценко - Ларисы Сарган.

Она не отрицала, что загружала на сайт ролики о ГПУ и отметила, что со времен Майдана имеет дружеские отношения с Сарган. При этом уточнила, что не сама пресс-секретарь Луценко предоставила ей ролики, а ее знакомые.

В комментарии изданию Сарган отрицала близкие отношения с Обвинцевой.

"Мы лайкаем друг друга в Фейсбуке, и все", - сказала она, но при этом признала сотрудничество в рамках проекта Луценко "Третья республика" в 2013-2014 годах.

Журналисты отмечают, что пресс-секретарь Луценко заявила, что, даже если к Обвинцевой обращались по "социалке" ГПУ общие знакомые, то она не имеет к этому отношения.

Также Сарган отрицала и причастность Генпрокуратуры к письму Черниговской областной прокуратуры на телеканалы с просьбой разместить ролик, о чем ранее сообщала ОО "Детектор медиа".

""Украинская антикоррупционная ассоциация" направила в прокуратуру областную письмо, с тем может ли прокуратура помочь, если есть контакты. И они (областная прокуратура - ред.) от своего имени направили письма на областные каналы", - сказала она.

По ее словам, свое обращение в областную прокуратуру "УАА", якобы мотивировала тем, что в роликах "все-таки рекламируют ГПУ".

На своей странице в Facebook она написала, что Луценко встретился с одним из руководителей ГО и поблагодарил за "инициативу создания роликов о достижениях органов прокуратуры в борьбе с коррупцией".

"Итак, по словам Ларисы Сарган в результате получается следующая ситуация: совсем недавно созданная общественная организация сама, по собственной инициативе, решает создать рекламу для ГПУ, да еще и подать в ней информацию от имени Юрия Луценко", - комментируют авторы расследования.

"Участие в создании ролика принимает знакомая Ларисы Сарган Наталья Обвинцева (сама она называет их отношения "дружбой"), но пресс-секретарь Луценко об этом ничего не знает, а упомянутая общественная организация просит прокуратуру помочь в размещении "социалки" о ГПУ просто потому, что больше не к кому обратиться", - подводят итог журналисты.

Авторы расследования отмечают, что такое объяснение должно еще выдержать проверку здравым смыслом. И высказывают мнение, что если это выглядит как реклама ГПУ, к ее созданию причастны люди, связанные с ГПУ, и рассылает на телеканалы эту рекламу прокуратура, то это, скорее всего - реклама от прокуратуры для прокуратуры.

Раніше у ЗМІ з'явилась публікація, у якій повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко використовує своє відомство для самореклами на радіо і телебаченні.

Після цього у Генеральній прокуратурі заявили, що не мають відношення до виготовлення, замовлення та розповсюдження рекламних роликів щодо роботи відомства і не знають, хто їх замовляв.

В "1+1 media" зазначили, що ролики з рекламою діяльності Генпрокуратури транслювалися в ефірі телеканалу "1+1" за квотою соціальної реклами після відповідного листа від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Позже Общественная организация "Украинская антикоррупционная ассоциация" заявляет, что является инициатором создания видео- и аудиороликов посвященных деятельности Генеральной прокуратуры.

Яна Миланова, УП
Темы: ЛуценкоГенпрокуратурарекламаСМИ
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